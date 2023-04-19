【癌症殺手】一家3人不吸煙卻患肺癌　女會計員靠「LDCT」驗出早期癌細胞

肺癌是本港最常見的癌症，2020年男女死亡人數超過3,900宗，位列全港癌症死亡數字榜首。不過若能及早發現病變，其實可以透過手術切除腫瘤，從而根治。作為肺癌康復者，現年60歲的Ann就慶幸自己發現患病時只是第一期，留院進行手術後，便無需再做任何治療。

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退休前從事會計的Ann，19日在肺癌篩查計劃記者會上分享，表示自己本身是非吸煙者，除了比較晚睡之外，身體並沒有甚麼病痛。但她的媽媽及妹妹都有肺癌家族史，所以她參加了肺癌篩查計劃，做了低劑量胸腔電腦掃描（LDCT），而影像報告表示很有可疑；於是她到醫院做進一步檢查，從而發現患上肺癌第一期，並進行根治性腫瘤切除手術，目前已康復，亦無需做任何後續治療。

Ann坦言，雖然有家族病史，但自己一開始其實並不算十分在意，甚至在LDCT影像報告出爐後亦優先處理家中裝修事宜，之後才再去醫院做檢查。因此，她對於自己能夠及早發現肺癌並進行手術治療，最終只需留院數天便撿回一命，感到萬分慶幸和感恩。她憶述自己的媽媽及妹妹分別在50多歲和40多歲時發病，兩人都是出現骨痛的症狀後求醫，結果確診患上第三期肺癌，與她相比需要付出更漫長的時間及金錢抗癌，令她感觸良多。

我肺癌早發現，只需住院4天便出院，但我媽媽妹妹就沒有這麼幸運...

肺癌分成4期，根據調查，2020年時本港有近6成肺癌患者都屬於第4期。心胸肺外科專科醫生司徒達麟表示，若能早期發現肺癌病變，以手術切除，根治率能高達9成；但當患者出現持續咳嗽、痰多、氣喘、咳血等明顯病徵時，已經屬於晚期。

▲ 左起：癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀、肺癌患者Ann、心胸肺外科專科醫生司徒達麟。（陳慧靈攝）

司徒達麟又指出，不少人認為肺癌的高危因素包括吸煙、長期接觸二手煙及有家族患癌史等，但即使沒有高危因素，亦有機會患上肺癌。不少患者從確診到離世，只經歷約一年時間。他並補充，近年醫學界已發現以LDCT進行肺癌篩查，輻射量遠低於X光檢查，因此建議市民有能力的話，不妨定期做身體檢查。

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記者：陳慧靈