【帳委會】安達臣道天橋工程延誤超支10億元 帳委會斥未進行有效諮詢 部門欠協調

▲ 帳委會促當局吸取教訓。（曾耀輝攝）

安達臣道發展工程計劃延誤及超支近10億元，立法會政府帳目委員會今天下午報告研訊結果。委員會主席邵家輝表示，當局於工程計劃合約批出後，大幅改動行人天橋系統設計，造成額外合約開支及工程延誤。將問題歸咎於當局未有進行有效的地區諮詢，部門亦欠缺協調。

帳委會促當局吸取教訓，希望日後負責工程的部門，要積極擔當主導項目經理角色，協調各部門工作，又建議當局要對採購工程合約進行同步招標，檢視費用估算方法，加強項目的風險管理。

謝偉俊：需關注5分鐘就通過幾十億項目撥款

選委界議員謝偉俊以啟德簡約公屋為例，認為政府面對有重大地區爭議的工程，應在諮詢階段多聽意見。

區議會選制未定，民眾未來應如何表達意見？謝偉俊表示，諮詢不一定經過區議會，個別議員有針對大項目舉辦居民大會直接溝通，他又認為，不論區議會怎麼變，都不希望日後會因為國安情況減少地區諮詢。

謝偉俊續指，過去的議會吵鬧不休，屬於極端，但認為現時5分鐘就通過幾十億的項目撥款，亦需要關注，強調仍在摸索如何平衡。

▲ 謝偉俊稱，需關注5分鐘就通過幾十億項目撥款。（曾耀輝攝）

另一選委界議員簡慧敏則認為，立法會議員一般集中關注反對聲音，亦關注政府如何有效處理這些反對聲音，認為即使區議會情況未明朗，相信現時制度仍然有效。

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記者：趙居逸