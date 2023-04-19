  • 25°C
香港時間 : 2023419日 (週三) 19:06
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【帳委會】安達臣道天橋工程延誤超支10億元 帳委會斥未進行有效諮詢 部門欠協調

政治 18:33 2023/04/19

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

帳委會促當局吸取教訓。（曾耀輝攝）

安達臣道發展工程計劃延誤及超支近10億元，立法會政府帳目委員會今天下午報告研訊結果。委員會主席邵家輝表示，當局於工程計劃合約批出後，大幅改動行人天橋系統設計，造成額外合約開支及工程延誤。將問題歸咎於當局未有進行有效的地區諮詢，部門亦欠缺協調。

帳委會促當局吸取教訓，希望日後負責工程的部門，要積極擔當主導項目經理角色，協調各部門工作，又建議當局要對採購工程合約進行同步招標，檢視費用估算方法，加強項目的風險管理。

謝偉俊：需關注5分鐘就通過幾十億項目撥款

選委界議員謝偉俊以啟德簡約公屋為例，認為政府面對有重大地區爭議的工程，應在諮詢階段多聽意見。

區議會選制未定，民眾未來應如何表達意見？謝偉俊表示，諮詢不一定經過區議會，個別議員有針對大項目舉辦居民大會直接溝通，他又認為，不論區議會怎麼變，都不希望日後會因為國安情況減少地區諮詢。

謝偉俊續指，過去的議會吵鬧不休，屬於極端，但認為現時5分鐘就通過幾十億的項目撥款，亦需要關注，強調仍在摸索如何平衡。

謝偉俊稱，需關注5分鐘就通過幾十億項目撥款。（曾耀輝攝）

另一選委界議員簡慧敏則認為，立法會議員一般集中關注反對聲音，亦關注政府如何有效處理這些反對聲音，認為即使區議會情況未明朗，相信現時制度仍然有效。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：趙居逸

知多啲

【死因研訊】安達臣道地盤冧天秤釀3死　死因研訊最快年底或明年初召開
【死因研訊】安達臣道地盤冧天秤釀3死　死因研訊最快年底或明年初召開
【工業意外】安達臣道塌天秤意外　3人被票控共8罪6月底再訊
【工業意外】安達臣道塌天秤意外　3人被票控共8罪6月底再訊
【建築安全】2020年安達臣道建築地盤一死工業意外　兩承建商共罰22萬
【建築安全】2020年安達臣道建築地盤一死工業意外　兩承建商共罰22萬
公屋 啟德 區議會 邵家輝 風險管理 設計 工程 謝偉俊 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【國光女神】金剛舊愛梁云菲昔日性愛片段遭瘋傳　Nana：我男朋友更是不好受
今日 10:27
【國光女神】金剛舊愛梁云菲昔日性愛片段遭瘋傳　Nana：我男朋友更是不好受
【國光女神】梁云菲曾遭三男性侵+被老翁侵犯　Nana勇於求愛倒追現任男友【有片】
今日 12:31
【國光女神】梁云菲曾遭三男性侵+被老翁侵犯　Nana勇於求愛倒追現任男友【有片】
【謀殺親夫】丈夫遇溺亡保險拒賠節目組意外掘出4大疑點　驚揭妻與情夫聯手3度殺夫
今日 13:10
【謀殺親夫】丈夫遇溺亡保險拒賠節目組意外掘出4大疑點　驚揭妻與情夫聯手3度殺夫