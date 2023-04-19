【旅遊2023】上機前「歎番夠本」　5張免費入機場貴賓室信用卡比較

▲ 5大免費入機場貴賓室信用卡比較。

出發去旅行，最重要「食得招積、玩得舒適」，所以由到達機場一刻就要開始「Chill」! TOPick為你比較5張可以免費入機場Lounge的信用卡禮遇、迎新優惠、要求及年費，大家上機前就可以入lounge 「歎番夠本」，用最放鬆的心情去迎接旅程。

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信用卡 年薪要求 年費 每年免費享用機場Lounge次數 機場貴賓室 同行人士收費(每位) 滙豐 EveryMile HK$24萬或以上 首年免年費，之後每年HK$2,000 6次 環亞貴賓室 8 折 美國運通Explorer® HK$30萬或以上 首年免年費，之後每年HK$1,800 10次 環亞貴賓室 HK$300-400 美國運通The Platinum Card® HK$100萬或以上 HK$7,800，不設豁免 無限次 The Centurion® Lounge、Priority Pass、Plaza Premium 免費，最多帶2位 Citi PremierMiles HK$12萬或以上 首年免年費，之後每年HK$1,800 12次 環亞貴賓室 HK$300-400 Citi Prestige Mastercard HK$60萬或以上 每年HK$3,800 無限次 Priority Pass、環亞貴賓室 HK$250/US$32

詳情

1) 滙豐 EveryMile 信用卡【立即申請】

▲ 滙豐 EveryMile 信用卡。(圖片來源: 官網)

如果想找年薪要求門檻比較低、「過下癮」入機場貴賓室享用服務的話，滙豐EveryMile卡是個好選擇。

持卡人每年可享6次免費進入全球環亞貴賓室、指定貴賓室及機場食肆，而同行人士就可以8折優惠享用貴賓室服務。另外，用來儲里數亦十分「抵用」，指定商戶簽賬低至HK$2/里，海外簽賬為$5/里。

迎新優惠:專享首2個月「免息還款假期」、成功申請「現金套現」分期計劃可享額外$200「獎賞錢」。

禮遇/獎賞

本地簽賬回贈：HK$5/里 ; 海外或指定簽賬回贈：HK$2/里

免費享用香港及海外機場貴賓候機室服務或指定機場食肆之免費餐飲服務，每年6次。持卡人同行的每位親友可享入場費 8 折優惠。了解更多

高達$1,000「獎賞錢」（或20,000里）

賺取低至港幣0.3元 =1里。

特選本地交通出行、咖啡店及輕便美食、網上娛樂平台消費，都可賺里數(HK$2＝1里)。 了解更多

無論在本地還是在海外消費，均可輕鬆賺取里數(HK$5＝1里)。

透過滙豐Reward+應用程式以優惠兌換率，將「獎賞錢」兌換至飛行里數及旅遊禮遇，適用於超過15個飛行常客計劃或酒店獎勵計劃；亦可換取全港最多、超過110間航空公司的免費機票。

於Agoda預訂全球酒店可享低至85折優惠。了解更多

在國泰航空手機應用程式透過Apple Pay/Google Pay簽賬，單筆淨額滿港幣5,000元，即可獲取港幣300元簽賬回贈。

免費多程旅遊保險，手機和行程取消亦在保障範圍之內。

隨時隨地享受Visa禮賓服務，更有專屬熱線24小時為您服務。

獲批後即可啟動滙豐虛擬信用卡，可啟動及新增滙豐虛擬信用卡至手機錢包。

要求/年費

申請人年薪須達HK$240,000或以上

年費: 首年免年費，往後於該年度只要簽賬滿HK$120,000元，即可獲豁免下年度HK$2,000年費。

2) 美國運通Explorer® 信用卡【立即申請】

▲ 美國運通Explorer® 信用卡。(圖片來源: 官網)

AE Explorer信用卡絕對可以一卡走天下，主卡人及附屬卡持卡人除可以每年免費入全球環亞機場貴賓候機室10次外，日常簽賬、網上購物及餐飲外送平台等都可以儲酒店積分、享有現金回贈等其他折扣優惠。想帶同親朋好友入Lounge或酒店集團常客可以考慮申請!

迎新優惠: 總值高達74,000飛行里數

AE Explorer禮遇/獎賞

附屬卡: 兩張免年費附屬卡。

本地簽賬回贈: HK$5 = 1飛行里數 ; 海外簽賬回贈: HK$4 = 1飛行里數。

與附屬卡會員每年可免費專享環亞機場貴賓候機室之設施合共10次貴賓候機室。同行人士收費: HK$300-400。貴賓候機室名單

專享香港百老匯院線4DX、3D、2D及 IMAX 電影正價戲票9折優惠。

Pay with Points: 兌換絕大部份購物簽賬，包括餐饗、日常消費、旅遊、娛樂及其他零售商戶。

年費豁免優惠:每年簽賬達HK$150,000，可專享下年度HK$1,800年費豁免。

免費旅遊保障: 用AE Explorer支付全數海外旅遊費用，可獲得：旅遊意外保障金額高達HK$3,500,000及旅遊延誤保障每年保障額達HK$10,000。

網上購物安全保證及無憂消費主義購物保障，包括: 退貨保證、45日購物保障、延長保養服務及價格保障。

任何地方、24小時，致電 2277 2005可享專有服務。

要求及年費

申請人年薪須達HK$300,000或以上

年費: 首年免年費，之後每年HK$1,800

3) 美國運通The Platinum Card®白金信用卡【立即申請】

▲ 美國運通The Platinum Card®白金卡 。(圖片來源: 官網)

如果你是經常外遊，AE白金卡就十分合適。除包括無限次入全球The Centurion® Lounge、Priority Pass、Plaza Premium機場貴賓室外，更擁有多間酒店金會籍及海外簽賬賺取3倍積分。不論你在本地或海外餐飲簽賬，都可享回贈高達HK$2,000，十分抵玩。

迎新優惠: 新會員專享600,000美國運通積分及限時額外HK$1,000 簽賬回贈。

禮遇/獎賞

附屬卡: 兩張免年費附屬卡

本地簽賬回贈：HK$1=2積分（HK$7.5/里或0.67%現金回贈）; 海外簽賬回贈：HK$1=3積分（HK$5/里或1%現金回贈

於全球140個國家享受超過1,400間機場貴賓室的尊貴設施，部分更可免費攜同最多2位貴賓進入，包括: The Centurion® Lounge、美國運通貴賓室、達美航空Sky Club®、Priority Pass™、Airspace、Escape Lounges及Plaza Premium貴賓室。機場貴賓室位置及資訊

逾1,300間世界頂級酒店專享平均總值HK$4,6802尊貴禮遇，當中包括: 免費客房升級、免費每日雙人早餐、延遲退房時間至下午4時等。

每年可於超過1,400間位於全球20個地方的餐廳，享獲高達HK$2,000簽帳回贈。 了解更多

指定餐廳低至5折優惠。了解更多

於 NET-A-PORTER 與 MR PORTER 網上購物，每年可享高達HK$800簽賬回贈禮遇。了解更多

香港W酒店健身禮遇。了解更多

享用跑馬地及沙田馬場美國運通白金卡貴賓廂房。了解更多

全年酒店禮遇，包括港麗酒店、君悅酒店、尖沙咀凱悅酒店、文華東方酒店及麗晶酒店的星級餐饗及水療護理禮遇。

世界著名品牌酒店及租車公司專享特選夥伴獎勵計劃會籍。

免費旅遊保險:旅遊意外保障高達HK$4,000,000 ; 醫院診療費用保障額高達HK$1,000,000 ; 取消或縮短行程保障 ; 行李遺失、被竊或損壞保障 ; 航班延誤及錯過出發航班保障。

無憂消費主義購物保障: 退貨保證、延長保用服務及價格保障。

家居支援服務:電箱總掣故障維修保障、水管或排水系統淤塞及水管爆裂維修保障（不包括水龍頭）、意外被鎖於門外及冷氣機失靈維修保障（添加雪種及滴漏除外 ）。

汽車故障支援服務:維修，並代為支付首HK$750費用（不包括更換零件或配件費用）; 安排的士接送回家及代為支付有關費用; 修理完畢享免費接送前往車房取回座駕。

要求/年費

申請人年薪須達 HK$1,000,000或以上

年費: HK$7,800，不設豁免

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4) Citi PremierMiles 信用卡 【立即申請】

▲ Citi PremierMiles 信用卡。(圖片來源: 官網)

容易儲飛行里數、憑卡可獲旅遊保險及申請門檻比較低的Citi PremierMiles 信用卡，十分適合經常出外旅遊和愛購物的你!

因為持卡人海外簽賬可享低至$3/里優惠，加上可以申請附屬卡，而持卡人只需入Lounge後，30日內簽滿HK$5,000，就可每年專享12次機場貴賓室服務。

迎新優惠:賞9,000里數 (108,000積分)

禮遇/獎賞

本地簽賬回贈：HK$8/里 ; 海外簽賬回贈：HK$4/里

海外簽賬低至HK$3=1 里數或2%回贈。

信用卡積分永久生效。

首年年費豁免。

免手續費兌換里數:可透過Citi ThankYouSM Rewards網站 ，免費憑積分兌換國泰、英航會員俱樂部、阿聯酋航空Skywards等飛行里數計劃或酒店積分。每12積分可兌換里數/酒店積分計劃之1里數或酒店積分。

免費專享全球機場貴賓室服務: 持卡人及附屬卡可每年免費尊享12次指定環亞貴賓室服務，前提要每次享用貴賓室後，30天內於本地/海外簽賬滿HK$5,000，方可豁免HK$200入場費。如於該年度使用環亞機場貴賓室服務超過12次，其後額外享用有關服務需繳付HK$250服務費。

免費旅遊保險:只要用Citi PremierMiles 信用卡全數支付機票、酒店等費用，卡主及伴侶、子女(未婚、未就業、年齡23歲或以下)亦可享旅遊保險，包括: 旅遊意外、緊急醫療、取消行程、遺失行李、旅程延誤及遺失旅遊證件。

要求/年費

申請人年薪須達HK$120,000或以上

年費: 首年免年費，之後每年HK$1,800。

5) Citi Prestige Mastercard 信用卡【了解更多】

▲ Citi Prestige Mastercard信用卡。(圖片來源: 官網)

相比Citi PremierMiles 信用卡，Citi Prestige Mastercard算是高階信用卡，主打VVIP。因為優惠大多適用於經常四出洽商的人士，當中包括高爾夫球場優惠、全球逾1,300間Priority Pass貴賓室服務等。

迎新優惠: 20,000里數 (240,000積分)

禮遇/獎賞

本地簽賬回贈：HK$6/里 ; 海外簽賬回贈：HK$4/里

免手續費兌換里數:可透過Citi ThankYouSM Rewards網站 ，免費憑積分兌換國泰、英航會員俱樂部、阿聯酋航空Skywards等飛行里數。

免費享用環球機場貴賓室服務:持卡人可無限次享用指定貴賓室服務一次，每次額外使用貴賓室服務須收取HK$250/US$32。同行賓客(包括附屬卡客戶)每人每次使用貴賓室服務須收取HK$250/US$32的費用。

享香港賽馬會貴賓廂房優惠。

國際酒店及度假村住宿計劃: 任何酒店第四晚免費住宿優惠。

高達額外30%年資獎賞。

高爾夫球場免果嶺費優惠。

免費旅遊保險。

海港城VIC Club會籍。

雅辰會獨家禮遇。

Yum Me Play 會籍及線上線下消費9折優惠。

AMOREPACIFIC生日禮遇及優惠。

要求/年費

申請人年薪須達HK$600,000或以上

年費:每年HK$3,800

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責任編緝：張懿慧