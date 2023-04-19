【職安健】立法會三讀通過修訂《職安健條例》　孫玉菡指體現勞、資、官三方協作

▲ 孫玉菡表示，修例對保障職安健踏出重要一步。（趙居逸攝）

立法會今日三讀通過修訂《職安健條例》，大幅提高違例判罰，過程中勞工界及商界持不同意見。勞工及福利局長孫玉菡表示，大幅提升罰則，對保障職安健踏出重要一步，雖然過程中經過起起跌跌，但大家都求同存異，體現勞、資、政府三方協作。

《職安健條例》超過二十年未檢討，修訂包括將最高罰款由現時50萬元，提升至一千萬元；刑期就由1年提高至2年。

勞工及福利局局長孫玉菡在會後聯同部分代表商界和勞工界的議員見記者，形容通過修例，大幅提升罰則，對保障職安健踏出重要一步。他又指，雖然修例過程中經過起起跌跌，但大家都求同存異，願意行出一步，感謝勞資雙方。他認為，今次能體現勞、資、政府三方協作，為着社會整體利益，達致共識方案，展示新時代良政善治下的良好示範。

法案委員會主席、工聯會陸頌雄指，大家都同意改善職安，但細節上曾存爭議。他指，修訂過程中有火花，但很快有共識，形容像過山車，「有驚但無險，最終一定會到站」。他指，《職安健條例》無修訂二十多年，希望下次修訂不用隔這麼久。

經民聯主席、工程界的盧偉國就表示，業界對修例非常重視，提出很多務實意見，討論過程中難免有火花，但最終能平衡各方意見，形容通過修例「來之不易」。他指出，業界心聲是，要做好職安健，並非要靠處分，各方都要努力，「做好安全文化」。

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記者：區綽彥 趙居逸