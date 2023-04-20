【抗癌小鬥士】8歲女患腦癌一個月捱過4次手術　弟返學哭崩陪姐姐住家舍抗癌

▲ Rachel於8歲時證實患上腦癌，一個月內要接受4次手術，弟弟Matthew得知姐姐的情況後返學哭崩，願意陪姐姐一同入住家舍抗癌。

抗癌之路艱辛難行，小朋友一旦罹癌更是難以面對。2016年，年僅8歲的Rachel確診患上腦癌，需要頻繁出入醫院進行手術治療和覆診，突如其來的壞消息令潘太一家生活發生巨變，潘太每日要搭長途車往返醫院和屋企，5歲細仔亦「呷醋」姐姐得到父母所有的愛，不惜令自己生病去尋求關注。潘太分身乏術情緒崩潰，幸得到慈善機構伸出援手，向他們提供了第二個家。

潘太憶述女兒確診前，經常嘔吐及頭痛，行步路都無力，經檢查後證實Rachel的腦部有惡性腫瘤。潘太得悉壞消息後心如刀割，淚水如決堤般湧出，幸好醫生一句「有得醫」，令潘太決心陪女兒攜手抗癌。

▲ 潘太見到兩姊弟相處融洽，都相當欣慰。（受訪者提供相片）

腫瘤接近腦幹如計時炸彈

年紀小小的Rachel在父母支持下，堅強捱過一個月內4次腦部手術，但部分腫瘤太接近腦幹，未能完全切除，猶如一個計時炸彈。而術後Rachel的身體十分虛弱，以致其面部神經及眼睛受損、半邊身癱瘓、雙腳不能走動、不斷手震，連畫一條直線也不行。每當看見女兒的病容，潘太只能背後默默垂淚，她要在女兒面前強裝鎮定，絕不能讓女兒擔心。

我寧願患病的是我，看見她這麼辛苦，我感到很無助，但我一定要相信醫生。如果家長能發放正能量，孩子都會深深感受到，對其病情絕對有幫助。

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弟弟令自己生病求父母關注

Rachel的抗癌路漫長，需頻繁到醫院進行密集式的手術治療和覆診，潘太每日要舟車勞頓地往返相距甚遠的醫院和家，而丈夫潘生需要繼續上班維持生計，致使忽略了當時只有5歲的細仔Matthew，他每日獨自留在學校做功課，課後又到父母不同的朋友家中暫住，令他感到非常孤單，甚至不惜令自己生病去尋求父母關注。

「Matthew起初不清楚姐姐的情況有多嚴重，他見到我只照顧姐姐而感到不開心、不公平。」潘太決定向細仔解釋實情，並把姐姐病重的相片和短片傳給他看，希望得到他的體諒。當Matthew知悉一切後非常擔心，上課時更經常以淚洗面，希望手足情深的姐姐可以盡快痊癒。

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獲安排入住家舍一家團聚

潘太分身乏術，難以同時照顧兩姊弟，令她倍感吃力、愧對兒女，自責沒有做好媽媽角色。幸好其後得到社工轉介，潘太成功申請入住鄰近醫院的香港麥當勞叔叔之家，一家人經歷兩個月分離後，終於可在家舍共聚天倫，媽媽既可節省舟車勞頓的時間，同時可照顧兩姊弟，讓Matthew重投媽媽懷抱，陪伴姐姐一起抗癌。在家舍當中，兩姊弟會上補習班和不同課外活動，潘太說︰

他們最愛一起玩夾公仔及足球機，因為他們從小愛跟著爸爸踢足球。而在疫情前，家舍更會安排不同活動，如主題樂園一日遊，讓身體狀況許可的小朋友有機會出外遊玩。

▲ 現年15歲的Rachel已經康復，一家人已返回住所繼續生活。（受訪者提供相片）

一家人外出時，貼心的弟弟會幫姐姐推輪椅、拿東西；在家中弟弟也會陪伴著她、攙扶她及幫忙拿取物品。Rachel得到弟弟的照顧感到窩心又開心，很享受與弟弟聊天及相處的時光，媽媽也感到相當欣慰。

媽媽愛心湯水助女兒抗癌

由於兩姊弟在家舍中得到不少人的照顧，潘太終有時間為女兒鑽研一些愛心湯水，因Rachel仍未能正常進食，故潘太在網上尋找一些適合癌症病人飲用的湯譜，Rachel持續飲用一個月後見效，成功吸取營養增磅。在眾多湯水當中，Rachel最喜歡飲牛鰍魚蕃茄薯仔湯，潘太會每星期煲兩次，在女兒的抗癌路上發揮了很大作用。

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目前Rachel已經完成化療，戰勝癌魔康復當中，一家人已搬返住所繼續生活。脫離了學業多年，潘太曾安排女兒返回主流傳統學校就讀，但她大病初癒，寫字速度緩慢，1分鐘只能寫數個字，即使每日只上兩節課堂，都已經感到很疲累。

我不想Rachel承受一般讀書學習的壓力，擔心她的身體未能承受。後來經社工介紹下找到適合她的學校，安排了她轉讀肢體傷殘兒童學校。

▲ 麥當勞叔叔之家鄰近醫院，可供一家人入住，方便媽媽照顧子女。（受訪者提供相片）

盼離開輪椅訓練成長跑好手

現年15歲的Rachel仍需每星期到香港兒童醫院做物理治療及鍛鍊肌肉，坐在輪椅多年的她，在旁人攙扶下已可步行十多分鐘，潘太希望女兒未來可以擺脫輪椅。病前最喜愛跑步的Rachel，目標更加遠大，希望將來成為一名長跑選手。

至於潘太加入了香港麥當勞叔叔之家的「愛心伙伴計劃」成為「愛心伙伴」之一，她每星期都會回家舍煲湯水一次，給其他小朋友享用。而潘太一家的故事近日被翻拍成微電影，呈現這個「香港麥當勞叔叔之家」受惠家庭的前後生活點滴，以罹患嚴重疾病兒童的照顧者、受影響的病童弟弟之角度去闡述他們不為人知的沉重心理壓力。

而毗鄰香港兒童醫院的第二個「香港麥當勞叔叔之家」將於2023年年底投入服務，家舍將設有66個房間，服務更多患有癌症、心臟科、腎科或罕見病的兒童，貫徹「以家庭為本」的理念。麥當勞App於即日（4月20日）起增設電子捐款券，用戶可透過App進行捐款，以幫助受影響病童家庭。

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記者︰林綺玲