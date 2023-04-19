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【急症室悲劇】醫管局：加密巡急症室廁所至每小時一次　試行洗手間感應系統及病人定位系統

社會 20:23 2023/04/19

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熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

博愛醫院正試行的洗手間感應系統。(政府新聞處提供)

一名58歲患有長期病患女子，周日到東區醫院急症室求診，輪候10多小時後被發現於無障礙洗水間昏迷，最終證實不治。醫衞局局長盧寵茂承認，事主在急症室曾經長時間輪候，情況不理想。醫管局宣布，加強一系列措施加強監察急症室病人的情況，醫院職員會加密至每小時巡視急症室洗手間一次，包括無障礙洗手間。

醫管局表示，急症室會盡量安排風險較高的病人在靠近醫護人員的地方等候，醫院職員會加密至每小時巡視急症室洗手間一次，包括無障礙洗手間，減低病人在洗手間內發生事故的風險。局方亦指，醫管局現正於部分醫院急症室的無障礙洗手間試行安裝感應系統，如果病人在洗手間內倒地或靜止一段時間，系統會發出警報通知醫護人員。

當局指，計劃在今年第三季開始在部分醫院急症室試行引入病人定位系統。發言人指，日後新落成的醫院急症室均會裝設有關系統，醫管局亦會分階段將系統擴展到更多醫院的急症室。

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責任編輯：陳展棋 

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