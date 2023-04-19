【藝術展覽】文化博物館今起推「虛擬凡爾賽宮之旅」  設六大展區沉浸式體驗王室氣氛

▲ 展覽是全球首個介紹凡爾賽宮的虛擬展覽。(黃建輝攝)

香港文化博物館與法國五月籌辦的「虛擬凡爾賽宮之旅」，於今日（19日）起舉行，展期至7月9日，展覽分為6個主題，透過一系列創新的互動裝置，讓觀眾經歷一次奇妙之旅。這亦是全球首個由凡爾賽宮開發且介紹這座歴史地標的虛擬展覽，觀眾可在沉浸式展區中感凡爾賽宮的輝煌氣派。

展覽分為6個展區，包括時空穿梭、凡爾賽宮之輝煌璀璨、凡爾賽宮之百年藝韻、凡爾賽宮之自然景觀、凡爾賽宮之創新及凡爾賽宮一日遊。在時空穿梭展區中，觀眾會穿過LED影像凡爾賽宮大門，認識由17年世紀至現代 凡爾賽宮的興建歷史和過程；接著觀眾可於凡爾賽之輝煌璀璨展區中，透過360度電子屏幕，感受虛擬鏡廳、戰爭廳、墨丘利廳、維納斯廳及王家歌劇院的華麗室內景觀 。

此外，展區凡爾賽宮之百年藝韻中，展示出95項凡爾賽宮的收藏藝術及家具精品，另設「王室變身區」及「拼圖挑戰」遊戲，觀眾可搖身一變成為王室成員，亦可挑戰自己的記憶力及眼力，在3分鐘內還原凡爾賽宮圖象；展覽中設有虛擬實境體驗，帶領觀眾展開虛擬旅程，「走進」凡爾賽宮，細賞陳設裝飾和建築特色。

展覽中有多項別具特色的創新裝置，將視覺、聽覺和嗅覺融入展覽體驗，觀眾甫步入展覽，即聽見高科技合成模擬路易十四的聲音，向觀眾致歡迎詞，同時亦可聞到法國著名調香大師弗朗西斯·庫爾吉寶為凡爾賽宮調制名為「王家喜悦」的香氣，以橙花為基底調，並滲透香甜蜂蜜，為觀眾帶來沉浸式的感覺體驗。

凡爾賽宮主席卡特琳娜·佩加德表示，非常高興來到香港舉行展覽，以香港的創新科技讓大家以飛越方式踏上虛擬凡爾賽宮之旅，且重新建構400多年歴史的凡爾賽宮。她又邀請市民可親身去法國凡爾賽宮一睹。

香港文化博物館總館長林國輝指，展覽結合先進科技和文化遺產，當中的歴史和佈局畫面可令大家更容易沉浸於凡爾賽宮，不用花上3小時的飛機旅程亦可感受當地的歴史文化 。

市民可於城市售票網售票處、香港文化博物館售票處及網上購票。

入場費

標準票：成人$10/人

團體票：20人或以上 $7/人

優惠票：全日制學生、殘疾人士及一名同行照料者、60歲或以上長者$5/人

博物館通行證持有人可免費入場

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記者：李芷玲