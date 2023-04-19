【DSE2023】考生預期個人文憑試總成績趨兩極化　有中學校長稱反映上網課造成「貧者越貧，富者越富」效應

▲ 聖士提反堂中學校長麥偉麟（中）。（資料圖片）

輔導機構學友社調查顯示，應屆考生預期的個人文憑試總成績出現兩極化，預料取得30分以上佳績，及只能獲取5分或以下的考生比率，皆有明顯上升。有中學校長形容，這反映疫情下網課造成「貧者越貧，富者越富」效應，原因是學業成績差的學生未能自律學習，導致成績變得更差，對公開試表現無信心；相反尖子學生因較自律及樂於自學，面對疫下考試範圍縮減，對考試更有自信。

學友社於3月底，以網上問卷訪問762名應屆DSE考生，結果顯示，逾2成受訪考生預料只能取得10分以下，比例按年大升9.9個百分點；相反，有10.8%考生預料取得26分或以上，較去年的8.2%上升2.6個百分點，反映尖子生更具信心；同時45.9%考生預計考獲16至25分的中游分數，較去年的58.3%下降12.4個百分點。

聖士提反堂中學校長麥偉麟表示，學業成績差的學生相對欠缺自律性，利用網課學習的成效低，導致出現持續低分情況，對公開試更無信心；相反成績好的尖子學生因較自律及樂於自學，而疫情下，考評局精簡了部分科目評核要求及課題，令考試範圍縮減，有助能力高的學生集中時間溫習，相對佔優，對考試更有自信，形容造成「貧者越貧，富者越富」效應。

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記者：梁凱婷