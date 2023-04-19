【天文現象】太空館康文署將直播日偏食　梳士巴利花園辦觀測活動

▲ 太空館及康文署將直播日偏食。（康文署facebook圖片）

明天（20日）中午將會有日偏食，由中午12時34分開始，至下午1時16分結束。雖然天氣不似預期，不過香港太空館及康文署將會繼續直播今次天文現象，同時太空館助理館長會在梳士巴利花園玻璃屋介紹太陽觀測工具，參加者亦可觀看其它地方的日偏食直播影像，歡迎市民參加。

本港今早（19日）有狂風及黃雨夾擊；而天文台預測，明日（20日）大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，早上雨勢有時頗大，風勢有時疾勁，市民出門要留意天氣預報。

日偏食觀測活動

日期：2023年4月20日（星期四）

影像直播

時間：中午12:30 –下午1:20

直播平台：香港太空館YouTube頻道、康文＋＋＋ Facebook專頁

觀測活動

時間：中午12:00 –下午1:30

地點：尖沙咀梳士巴利花園玻璃屋

免費活動，可在活動地點輪候參加。粵語為主，輔以英語講解。

有關2023年日偏食資訊，請瀏覽：https://www.youtube.com/watch?v=dZDLjfRFV1A

▲ 太空館及康文署將直播日偏食。（太空館facebook圖片）

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責任編輯：吳雋妍