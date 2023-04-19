【DSE2023】學友社調查指應屆考生壓力水平創近年新低　考生對英文科感最大壓力

▲ 學友社文憑試考生壓力調查2023發布會。（左） 學友社大灣區升學資源中心主任兼學生輔導中心隊長陳衍宗、（中）應屆文憑試考生鍾永儀、（右）學友社學生輔導顧問吳寶城。（陳國峰攝）

為本屆考生帶來最大壓力的文憑試（DSE）英文科筆試，將於周五（21日）開考，輔導機構學友社調查揭示，本年考生壓力指數回落至疫情以來最低水平，壓力平均分為7.01分（10分為最大壓力），22.7%處於9至10分的「極大壓力」，按年跌12.8個百分點；「往後出路」及「準備時間不足」為考生主要壓力來源，亦有應屆考生認為今屆競爭大，擔心未能入讀心儀科目。

學友社於3月底，以網上問卷訪問762名應屆DSE考生，結果顯示3月的考生壓力平均分為7.01分，較過去3年低。而感到9至10分「極大壓力」的考生，亦由去年的35.5%急跌至22.7%，下跌12.8個百分點。學友社學生輔導顧問吳寶城表示，結果顯示考生的壓力水平處於「疫情以來最低位置」，基於考評局早前精簡公開試及校本評核安排；同時疫情減退，學生無需過分擔心有機會染疫，考試安排上亦較過往3屆減少出現變數，能夠全心全意準備考試，因此他相信有助減低考生壓力。

調查亦顯示，英文科為考生帶來最大壓力，平均分達7.3分，評分創近2年新高，亦遠高於中文、數學、通識及其他選修科；而其他學科課程內容減少，帶來的壓力指數更見回落。吳寶城表示，應屆考生自中三下學期起，一直受疫情影響，經常面臨停課或是改為上網課，而英文需安排較多「沉浸式學習」，讓學生親身參與學習課堂知識，口試亦講求實戰訓練，故網課難以提供有關協助；即使恢復正常面授課堂，學生亦較難追回落後的進度，因此倍感壓力。

同時，「往後出路」及「準備時間不足」為考生兩大壓力來源，分別71.9及71.4%考生對此感到頗大及極大壓力。吳寶城指，學生近年入讀大學機會增加，但同時促使他們提高目標，給予自己更大壓力，務必要入讀八大；而特定專業及學科的收分實質並無改變，入讀心儀科目仍有一定難度。他亦指，上網課及半日課會令學生學習成效降低，而對準備時間不足產生壓力。應屆考生鍾永儀認為，今年開始復常，考生溫習時間相對增加，普遍考生都積極備考，同時擁有清晰目標，令今屆競爭大增，因此擔心未能入讀心儀的社工課程。

吳寶城亦提及，考生主要以聽音樂、瀏覽社交媒體及玩電子遊戲來自行紓解壓力，較少與他人傾訴，故建議學生尋求親友、教師及輔導機構協助，從其他角度看待問題，避免在想法上「鑽牛角尖」。

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記者：梁凱婷