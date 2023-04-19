【港島大停電】政府要求港燈一個月內交調查報告　專家估計事故與安全系統有關

▲ (筲箕灣西灣河關注組FB圖片)

港島多區今日凌晨零時49分停電，港燈致歉並交代，事故是由維修供電系統時，有設備發生故障造成，影響田灣、杏花邨、太古、摩頓台、薄扶林等地，供電在48分鐘後全面恢復正常。停電期間，消防處共接獲30宗困升降機報告和37宗警鐘誤鳴報告；港島區部分醫院設備需要作出系統重置，沒有病人或服務受影響。

有專家推斷，事故或涉及設備故障時，觸發安全系統，中斷部分電纜供電所致。機電工程署指，已要求港燈盡快查明事故成因，並就事故在四星期內提交詳細報告。

港島多幢大廈、交通燈及街燈今日凌晨零時49分起電力中斷近50分鐘，多區烏燈黑火。停電期間，消防處共接獲30宗困升降機報告和37宗警鐘誤鳴報告；港島區部分醫院設備需要作出系統重置，但沒有病人或服務受影響。

港燈交代事故成因指，供電系統在凌晨進行綫路保養維修時，有設備發生故障，導致港島多處地區在凌晨零時49分出現電力中斷。

受影響地區分布甚廣，涉及南區鴨脷洲、田灣一帶，東區杏花邨、太古和筲箕灣一帶，灣仔摩理臣山和摩頓台一帶，以至中區薄扶林一帶等。另外，南丫發電廠內的機組亦受電壓波動影響，供電系統在處理故障後，繼續保持穩定電力供應。

港燈表示，供電系統經緊急處理後，於凌晨1時37分全面恢復正常，停電歷時約48分鐘。港燈就事件引起不便致歉，現時正調查故障原因，承諾會適時向政府監管部門提交詳細報告。

工程師學會電機分部代表勞偉籌分析指，由於今次涉及區域甚廣，相信正維修的裝置屬電網中重要的組成，且難以由後備裝置取代，多屬高壓電裝置或電纜。他又指，「一個裝置的影響可以很大，例如過去元朗電纜橋損毀，由於涉及很多部件，整區都會受影響。」

他續指，相信裝置的損壞觸及了電網的安全系統，中斷了多條電纜的輸電；由於涉及更多電纜且重啟需時，東區一帶復電需時較長。

參考港燈資料，當多條電纜在同一時間發生故障、變壓器或開關設備故障等，便可能會發生長時間的電力中斷；如事故涉及輸電系統所引致的電壓驟降，則會影響廣泛地區及更多市民。

機電署表示，收到港燈通報有關事故後，一直與港燈跟進事態發展，並監察港燈的修復工作進度。另外，機電署已要求港燈盡快查明事故成因，並就事故在四星期內提交詳細報告。機電署會繼續和港燈密切聯繫跟進，並敦促港燈採取適當的改善措施。

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記者：陳梓蔚