【播錯國歌】政府國歌網頁終「置頂」　惟搜尋結果之上仍見「反修例」歌

▲ 在Google輸入「香港國歌」的搜尋結果。（網頁截圖）

港隊出外比賽屢出現播錯國歌，政制及內地事務局日前更新國歌網頁。若在Google搜尋「香港國歌」，局方網頁昨日終於成置頂結果，惟在網頁結果之上，仍顯示有反修例歌曲影片。

Topick記者晚約8時在Google搜尋「香港國歌」，政制局的國歌網頁已成為網頁的置頂結果，惟在網頁結果之上，顯示了3條影片，第一條影片正是反修例歌曲。

惟搜尋結果上 仍顯示反修例歌

若以英文在Google輸入「hong kong anthem」，政制局的國歌網頁亦成置頂結果，惟旁邊亦顯示了反修例歌曲影片。若在Google輸入大階的「Hong Kong anthem」搜尋，則局方網頁成置頂結果，首3位搜尋結果均無反修例歌曲。

▲ 在Google輸入「hong kong anthem」的搜尋結果。（網頁截圖）

▲ 在Google輸入「Hong Kong anthem」的搜尋結果。（網頁截圖）

政制局已更新網頁 提供國歌官方錄音下載

翻查政制局網頁，發現局方已更新，提供國歌官方錄音下載，包括國歌管樂合奏版及國歌齊唱版，亦有國歌的官方影片，不再像之前要再連結到中央人民政府網站下載。而在香港政府一站通，同樣有快速連結直接下載國歌。

▲ 政制局已更新網頁，提供國歌官方錄音下載。（網頁截圖）

冰球領隊關婉儀曾批評，港協提供的連結使用不便，點擊後會進入政制及內地事務局之網頁，網頁是中文版，選擇英文版後便會跳到其他頁面，並非連到國歌曲譜、音頻、影片下載。

創新科技及工業局局長孫東早前曾表示，經過三個多月來的優化搜尋工作，特區政府的國歌網頁，在搜尋結果首頁位置顯著提升，當中並不涉及向Google付費購買廣告。

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記者：區綽彥