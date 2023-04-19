  • 25°C
香港時間 : 2023419日 (週三) 23:39
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【播錯國歌】政府國歌網頁終「置頂」　惟搜尋結果之上仍見「反修例」歌

政治 22:19 2023/04/19

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

在Google輸入「香港國歌」的搜尋結果。（網頁截圖）

港隊出外比賽屢出現播錯國歌，政制及內地事務局日前更新國歌網頁。若在Google搜尋「香港國歌」，局方網頁昨日終於成置頂結果，惟在網頁結果之上，仍顯示有反修例歌曲影片。

Topick記者晚約8時在Google搜尋「香港國歌」，政制局的國歌網頁已成為網頁的置頂結果，惟在網頁結果之上，顯示了3條影片，第一條影片正是反修例歌曲。

惟搜尋結果上　仍顯示反修例歌

若以英文在Google輸入「hong kong anthem」，政制局的國歌網頁亦成置頂結果，惟旁邊亦顯示了反修例歌曲影片。若在Google輸入大階的「Hong Kong anthem」搜尋，則局方網頁成置頂結果，首3位搜尋結果均無反修例歌曲。

在Google輸入「hong kong anthem」的搜尋結果。（網頁截圖）

在Google輸入「Hong Kong anthem」的搜尋結果。（網頁截圖）

政制局已更新網頁　提供國歌官方錄音下載

翻查政制局網頁，發現局方已更新，提供國歌官方錄音下載，包括國歌管樂合奏版及國歌齊唱版，亦有國歌的官方影片，不再像之前要再連結到中央人民政府網站下載。而在香港政府一站通，同樣有快速連結直接下載國歌。

政制局已更新網頁，提供國歌官方錄音下載。（網頁截圖）

冰球領隊關婉儀曾批評，港協提供的連結使用不便，點擊後會進入政制及內地事務局之網頁，網頁是中文版，選擇英文版後便會跳到其他頁面，並非連到國歌曲譜、音頻、影片下載。

創新科技及工業局局長孫東早前曾表示，經過三個多月來的優化搜尋工作，特區政府的國歌網頁，在搜尋結果首頁位置顯著提升，當中並不涉及向Google付費購買廣告。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：區綽彥

相關文章

【高官動態】卓永興備戰足球賽拉斷跟腱　術後趕復工惟暫停出席公開活動
今日 12:45
【高官動態】卓永興備戰足球賽拉斷跟腱　術後趕復工惟暫停出席公開活動
缺席大灣區考察團遭前特首點名　狄志遠點回應？
今日 16:44
缺席大灣區考察團遭前特首點名　狄志遠點回應？
【職安健】立法會三讀通過修訂《職安健條例》　孫玉菡指體現勞、資、官三方協作
今日 19:29
【職安健】立法會三讀通過修訂《職安健條例》　孫玉菡指體現勞、資、官三方協作

你可能感興趣

【高官動態】卓永興備戰足球賽拉斷跟腱　術後趕復工惟暫停出席公開活動
今日 12:45
【高官動態】卓永興備戰足球賽拉斷跟腱　術後趕復工惟暫停出席公開活動
缺席大灣區考察團遭前特首點名　狄志遠點回應？
今日 16:44
缺席大灣區考察團遭前特首點名　狄志遠點回應？
【職安健】立法會三讀通過修訂《職安健條例》　孫玉菡指體現勞、資、官三方協作
今日 19:29
【職安健】立法會三讀通過修訂《職安健條例》　孫玉菡指體現勞、資、官三方協作
政治 創新科技及工業局 孫東 政制及內地事務局 香港 廣告 記者 Google

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【國光女神】金剛舊愛梁云菲昔日性愛片段遭瘋傳　Nana：我男朋友更是不好受
今日 10:27
【國光女神】金剛舊愛梁云菲昔日性愛片段遭瘋傳　Nana：我男朋友更是不好受
【國光女神】梁云菲曾遭三男性侵+被老翁侵犯　Nana勇於求愛倒追現任男友【有片】
今日 12:31
【國光女神】梁云菲曾遭三男性侵+被老翁侵犯　Nana勇於求愛倒追現任男友【有片】
【謀殺親夫】丈夫遇溺亡保險拒賠節目組意外掘出4大疑點　驚揭妻與情夫聯手3度殺夫
今日 13:10
【謀殺親夫】丈夫遇溺亡保險拒賠節目組意外掘出4大疑點　驚揭妻與情夫聯手3度殺夫