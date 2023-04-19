【科研新知】乳癌基金會：研究發現乳癌手術前治療　有助腫瘤分期降低

▲ (乳癌基金會FB)

香港乳癌基金會表示，基金會的研究人員進行一項研究，分析2006至2017 年間獲確診的逾13,000名乳癌患者的數據，當中包括約 1,000 人曾接受前導性化療。結果顯示前導性化療能有效地將腫瘤分期降低。此外，團隊發現接受過前導性化療的患者進行乳房保留手術率比較高。 研究成果為患者術前治療考慮帶來啟示，現已於《香港醫學雜誌》（第 29 卷）發表。

前導性化療，即是乳房手術前的治療，起初用於局部晚期（即腫瘤較大或晚期但未有擴散到其他身體部位）的個案。此類乳癌個案通常不能動手術，而前導性化療的目的，就是讓腫瘤縮小及便於進行手術。近年，前導性化療延伸用於可進行手術的早期乳癌。

基金會進行一項研究，旨在調查香港乳癌患者接受前導性化療的趨勢，以及評估前導性化療的效用。研究人員從資料庫取得於2006至2017年間確診浸潤性乳癌（第 I 至 III 期）的 13,435名女性的記錄，當中包括 1,084 名有接受前導性化療的患者。數據分析包括患者族群、化療前及化療後的腫瘤分期，以及透過病理完全反應率（即浸潤性乳癌完全消失）和乳房保留手術率評估前導性化療的成效。

結果顯示，接受前導性化療的患者比例由2006-2011年的 5.6% 增加至2012 - 2017年的10.3%。接受前導性化療的患者當中，有五分一達致病理完全反應率，而 HER2 陽性（非管狀）（46.0%）及三陰性（29.3%）腫瘤患者的病理完全反應率為最佳。進行前導性化療後，臨床第 IIA 或 IIB 期的患者接受乳房保留手術的比率，較 未有接受前導性化療的患者高。

研究論文的通訊作者乳癌基金會創辦人張淑儀指出，是次研究的新發現對臨床應 用帶來相當的啟示。患有早期乳癌並有合適的適應症的患者，應考慮在術前接受前導性化療。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋