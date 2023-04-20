東莞觀直播主帶貨大呼佩服　陳祖恒稱要學習擬「轉型」？

▲ 陳祖恒參觀位於東莞的Skechers產品開發及銷售中心。（受訪者供圖）

香港紡織聯會近日組考察團，參觀多間位於東莞和深圳的世界級創科企業及紡織服裝企業。紡織及製衣界立法會議員陳祖恒亦同行，這次參觀，除了勾起他二十多年前的回憶，陳祖恒還說，要學習「直播帶貨」，莫非打算兼職做「直播主」？

考察團其中一站，是參觀位於東莞的Skechers產品開發及銷售中心。陳說，二十年多前，自己初出茅廬，開始協助家族的紡織服裝生意，「東莞正是我當時工作的地方，二十多年來留下了相當多腳印。」

陳說，親自見證著東莞一日千里的發展歷程，指當地紡織服裝業現在除了從事出口貿易和生產，更積極開拓內銷市場、打造具影響的國際品牌，並透過引入很多創新科技、智能生產技術，帶領行業升級轉型，走在創新、創科發展的最前沿。

近年內地大興「直播帶貨」，陳祖恒此行亦到直播間，觀看「直播主」如何帶貨。眼見女主播非常熟練地以極快語速推銷貨品，陳大呼佩服，「講得咁快真係跟都跟唔切！」雖然很難，但陳祖恒似乎興致勃勃，稱「就算難學都要學」，認為現時除了企業要升級轉型，做人都要升級轉型。

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