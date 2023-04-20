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【特別天氣提示】天文台：香港附近持續有雷雨區發展　預料未來一兩小時影響本港 (不斷更新)

社會 05:50 2023/04/20

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熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

天文台晚上再發大雨警示。 陳靜儀攝

(20-04-2023 05:40)
天文台在今日(20日)早上5時40分發出特別天氣提示，指現時香港附近持續有雷雨區發展，預料會在未來一兩小時影響本港。市民應提高警惕。

一道低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來雷雨。天文台預測本港今日天氣大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，局部地區雨勢有時較大。最高氣溫約27度。吹和緩偏南風。展望明日間中有驟雨及雷暴。週末至下週初仍有幾陣驟雨。

(19-04-2023 23:50)
天文台在昨日(19日)晚上11時50分發出特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。而天文台在過去一個小時錄得701次雲對地閃電及3990次雲間閃電，主要集中在港島及九龍區。

天文台指一道低壓槽會在未來一兩日為廣東帶來驟雨及狂風雷暴。隨著低壓槽減弱，週末至下週初廣東沿岸驟雨減少。預料一股東北季候風會在下週中期影響廣東沿岸。

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責任編輯　李志強

 

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