韓國男團ASTRO成員文彬家中倒斃　經理人公司悲痛： 成為天上的星星

▲ 韓國男團ASTRO成員文彬驚傳逝世。

韓國男團ASTRO成員文彬驚傳離世噩耗，終年25歲。據韓媒報道，其經理人於文彬家中發現他倒地身亡。而據當地警方表示，初步排除他殺可能，而為了調查確實死因，正跟家人討論是否要驗屍。

文彬離世消息一出，大量粉絲於其最後帖文中留言表示不捨，甚至不能相信是事實，可是其經理人公司Fantagio很快就證實死訊，並悲痛地發表聲明稱：「很抱歉要告知這個悲痛和心痛的消息，ASTRO成員文彬在4月19日突然離開我們，成為了天上的星星。」

聲明同時寫道：

ASTRO成員們和我們Fantagio的同事、藝人和職員們，都沈浸在巨大的悲傷和衝擊中深深地哀悼著，雖然無法與失去心愛的兒子和兄弟的家屬們的悲傷相比，但我們相處的時間也很長，向為文彬加油並給予無私關愛的粉絲們，告知這消息，更加心痛。 為讓悲痛的家屬有個安靜的空間追悼故人，請停止揣測性和惡意的報道，遵循家屬的意願，葬禮僅家人親友與公司同事參加，最大限度安靜地舉行，再次對故人表達深深的哀悼。

▲ 經理人公司Fantagio證實文彬死訊，悲痛發表聲明。

據悉，文彬的靈堂設置在首爾峨山醫院，其父母與同為藝人的妹妹文秀雅在醫院處理後事，預計於22日出殯。

文彬年初才以和隊友產賀以小分隊身份發行迷你專輯，而原訂4月22日與ASTRO另一成員尹產賀到澳門舉行粉絲見面會、4月30日到台北演出，可是如今卻不能成事。

文彬童星出身，在韓版《流星花園》飾演金汎幼年時期，2016年以男團ASTRO成員身分出道；文彬妹妹文秀雅也活躍演藝圈，是人氣女團Billlie成員。

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