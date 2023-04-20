內地女星蔣夢婕被偷拍裙底遭勒索　絕不妥協決定報警：不要再有受害者

▲ 蔣夢婕慘被偷拍裙底！

現年32歲的內地女星蔣夢婕，過往因參演電影《春嬌救志明》演性感「契媽」Flora而為香港觀眾所注意，蔣夢婕昨日（4月19日）在微博發文指自己多年前被惡意偷拍裙底，近日再因相關影片而被勒索。

蔣夢婕在微博發長文，指自己受到勒索後決定報警，又指「被偷拍的人的數量遠超想象，可能還有更多的人被勒索」，身為公眾人物的她希望公眾可更關注同類事件：

沒過多久，我們發現有人通過私信用那條視頻勒索我，說要把視頻發給各大影視公司和品牌，要毀了我的後半生。我原本以為這個人只是說說而已，所以還是保持原本的態度，沒有理他。沒想到過幾天之後經紀人真的收到了帶有偷拍視頻截圖的郵件，之後陸續有很多合作方、影視公司的人找到我和經紀人，告訴我們收到了類似郵件，問我們怎麽回事。事情發展到了超乎想象的地步，對我產生了非常大的影響。 我們決定報警，出差結束回北京後第一時間去了派出所報警，把相關的證據交給了警察。之後，警察告知我勒索我的犯罪嫌疑人已經在異地被控制，接下來的判罰也將及時通知我。在此非常感謝認真負責的警察同志們！ 在取證時，我們發現被偷拍的人的數量遠超想象，可能還有更多的人被勒索。可怕的是不僅有人偷拍，還有人通過各種方式售賣視頻盈利...... 作為公眾人物，我站出來或許可以讓更多的人關注到這類惡性事件。希望遭受類似傷害的朋友不要害怕，也不要羞於抗爭，被偷拍並不是我們的錯，我們的人生不應該因為這種事情而受到影響，真正應該遭受唾棄、受到法律和社會制裁的應該是惡意偷拍他人的人，是拿著照片p圖傳播的人，是為了一己私利敲詐勒索違反法律的人。 我也希望不要再有更多受害者出現，每一個犯罪的人都能被繩之以法，希望大家都能安心地走在鬧市區、僻靜處，不用再因為一些心懷卑鄙齷齪想法的人而擔驚受怕。

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網民力撐

蔣夢婕的帖文曝光後，現時獲得超過2萬3千則留言，不少人也表示支持蔣夢婕的決定，「拿起法律武器」、「嚴懲偷拍者，造謠者，威脅者，絕不姑息」、「報警是對的」、「你沒錯，不用害怕，讓那個罪犯吃牢飯，也不擔心，沒有哪個品牌會不長眼解約惹眾怒」。

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