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【整容意外】45歲女赴越南整形失敗　術後5天呼吸困難送院搶救不治

保健美顏 10:51 2023/04/20

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熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

45歲女赴越南整形失敗，術後5天呼吸困難，最終送院搶救不治。

愛美之心人皆有之，但若不幸發生意外則得不償失。本月初時，台灣一名45歲女子前往越南胡志明市進行整容手術，但手術5天後卻出現呼吸困難、無法說話等症狀，最終送院搶救無效不幸身亡。

綜合外媒報道，住在越南同奈省的一名45歲台灣女子，於4月2日前往胡志明市的「Korean Star」整容外科專科醫院進行整形手術。術後翌日她便順利出院，並返回住所。未料，4月7日她突然感覺呼吸困難，並出現無法説話等症狀，家人趕緊將她送往同奈的同日綜合醫院進行搶救，不幸的是，在搶救2天後宣告不治身亡。

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目前當地衛生署和同奈省、胡志明市的警方正在聯手調查這宗死亡事件，該間整容醫院的相關醫療紀錄也遭到封存，以供調查，美容機構亦被追究相關責任。但過去了2週，官方仍未公布確切死因，也仍未清楚該女子接受了哪一個部位的整容手術。

事實上，這並不是胡志明市第一次發生由整容手術導致死亡的事件，同時這也是胡志明市首宗外國人整容後身亡的事件。2022年12月，一名25歲女子在「Key Beauty Centre」接受手臂抽脂手術，但在接受麻藥注射後便死亡；同年，一名61歲的老婦於4月在「Kangnam Saigon」進行自體脂肪豐胸後死亡；甚至還有一名33歲的女子於3月在「HCMC」骨科和康復醫院接受豐胸手術後死亡。

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責任編輯：羅嘉欣

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