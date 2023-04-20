【食用安全】22歲女共用化妝掃致臉生癬險毀容　研究：化妝掃比廁板更污糟

▲ 22歲女共用化妝掃致臉部生癬，研究：化妝掃比廁板更污糟。

化妝品切忌與人共用，更要注意清潔。一名22歲女子因與朋友共用化妝掃和化妝海綿，導致臉部出現皮癬，近乎毀容。更有研究指出，使用過的化妝掃若2周沒有清洗，無論如何存放，細菌量都會高於馬桶，對皮膚造成影響。

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綜合外國媒體報道，22歲的英國女子Louaira Dela Cruz日前在TikTok上傳影片，表示自己臉部出現發炎，包括嘴邊、下巴長出紅色圓形皮疹，嚴重影響外觀。她指出，自己曾求醫但醫生表示無法判定病症。Louaira的影片引起討論，有網民判斷出，她臉上的皮疹其實是皮癬。

2日後，Louaira再上傳影片，片段中可見皮疹已擴散至額頭和面頰；她也透露自己確實已確診患皮癬，正在接受治療。至於病因，Louaira坦言，或許是因自己習慣與朋友共用化妝刷和化妝海綿，才導致皮膚受到細菌感染。

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2周不洗化妝掃恐致膿痂疹

化妝用品不僅不要與人共用，平日也要多注意清潔。近日，美國一間化妝品公司研究調查發現，使用過的化妝掃若2周未進行清洗，無論以任何形式的存放，即使是相對密封的抽屜或化妝袋内，其含菌量都不會低於廁板。而所有不乾淨的化妝掃都含有可能導致真菌感染的大腸桿菌、酵母菌和黴菌，同時可能含有死皮細胞、油脂和細菌等，再次使用化妝掃時可能會轉移至皮膚上。負責研究的科學家Carly Musleh表示：

使用不乾淨的化妝掃可能會導致致病細菌數量的增加，從而導致粉刺或更嚴重的問題，如膿痂疹（Impetigo）或葡萄球菌感染。

美國皮膚病學會建議，化妝掃應至少每7至10天清潔一次，利用化妝產品專用的清洗液，又或者經稀釋的洗頭水配合暖水作清洗。清洗過後應先以毛巾印乾，再放在乾爽位置晾乾。另外，清洗化妝掃時不應將金屬部分浸入水中，否則會損害化妝掃；並要確保刷毛的中心和底部清潔足夠乾净，否則可能成為細菌聚集的空間。經過清洗的化妝掃，應放在密封容器內保管，可以避免被空氣中碎屑、細菌或灰塵污染。

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責任編輯：羅嘉欣