【潛意識】從《鈴芽之旅》分析潛意識 童年創傷會影響將來思想及行為

假如患者想醫治心中的情意結，最好的方法就是由治療師作引導安全地進入潛意識，修補過去的創傷和擁抱自己童年的「無助小孩」！筆者在會診期間，偶然也會遇上一些青少年患者，最近遇上了一位超級動漫迷，在進行心理分析的過程，她希望筆者能用一些比較新潮的比喻來解釋什麼是潛意識，為了滿足她的要求，筆者決定選用新海誠的超人氣動畫《鈴芽之旅》來作一個比喻！

尋找內心的門扉

《鈴芽之旅》故事講述居住在九州的17歲少女鈴芽，與「正在尋找門扉」的「關門師」草太相遇。鈴芽追隨草太來到山中廢墟，發現有一道門扉座落在廢墟中，這道門扉打開之後，鈴芽看到了另一個世界，門內亦存在着一股神秘的能量。不久神秘門扉相繼在日本各地出現，而為了阻止地震災害從門的另一邊竄出，這些門扉必須被鎖上才能阻止災難發生。

門內的神秘能量讓鈴芽的腦海勾起了對母親的思念和過去的傷痛回憶，最後鈴芽也選擇進入門扉，除了拯救草太還拯救了童年時無助的自己，最終完成了一段穿越時空的療癒。

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潛意識是一個非常複雜的概念，它包含了人類經驗的深層次和無意識的部份。每個人最初的內心世界就如一張白紙，在成長過程中添上不同的色彩， 如果童年時經歷創傷，就會在潛意識留下陰影，影響着將來的思想和行為。

如果將潛意識和《鈴芽之旅》相比，潛意識就好像是門內的神秘能量，如果說門外的世界是我們的意識，那麼門內的世界就是我們的潛意識，雙方一直相安無事，而心理防衛機制 (Defense Mechanism) 就像門扉一直保護着我們的意識免受壓力的攻擊。

自己救贖自己

部份情緒病患者在進行心理分析的時候，不難發現他們的潛意識 (內心世界) 充斥着過去的傷痛，此外如果問題是源於原生家庭，那麼潛意識當中也可能存在着「無助小孩」，即是童年的自己。假如因某一些原因讓潛意識的負面情緒湧入意識世界，這樣患者的精神狀況就會受到「地震」般衝擊。

而治療師的角色就像戲中的關門師，盡力去阻止潛意識對患者產生負面影響。 假如患者想徹底醫治心中的情意結，最好的方法就是由治療師（關門師）作引導安全地進入潛意識，為它輸入全新的正能量，修補過去的創傷和擁抱自己童年的「無助小孩」，即是現在的自己跨時空地去救贖過去的自己。過去的創傷或許永遠難以忘懷，但我們也可選擇和潛意識化敵為友，解放塵封的悲傷，療癒心中的無助小孩！

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