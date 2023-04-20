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【世界地球日】IKEA 6大措施推動環保　包括在Carousell平售陳列家具

社會 10:49 2023/04/20

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熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

（DFI零售集團提供）

今日（20日）是「世界地球日」，為推動全球可持續發展，將不同環境保護元素融入到產品功能和生產過程，IKEA發布《可持續發展報告 2022》和2022年香港可持續發展活動，包括與買賣平台Carousell合作，將陳列品及絕版傢俬在平台上出售；引入廚餘機及系統等。

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IKEA推出的《可持續發展報告 2022》和 2022 年香港可持續發展活動，涵蓋6大計劃和活動，包括：

首設Carousell分類買賣平台IKEA專區

把不同陳列品和已絕版家具在買賣平台Carousell上，以優惠價格出售，冀培養消費者對循環再用的意識，減少浪費，達至可持續消費模式。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】卵巢多囊症難懷孕嚴重可致癌　醫生拆解治療方案減低癌變風險

店舖引入廚餘機及系統

於荃灣及九龍灣店舖餐廳內引入引入廚餘機及系統，以及將廚餘轉化成廢水。每年處理超過 5,000公斤厨餘，減少堆填區壓力。

點亮鄉郊希望計劃

與海塑基金會合辦的「點亮鄉郊希望計劃」，協助長期受極端氣候影響的下白泥村民改善家居環境，例如提供節能燈具、安排家庭用電安全檢查等，同時教導他們應對氣候災害的知識，受惠家庭120戶。

「海底世界」展覽

在香港4間分店舉辦海洋保育展覽，以漫畫形式讓小朋友及大人了解海洋污染的元兇，以及如何透過家居日常的選擇保育海洋。展覽亦分享了IKEA將海洋污染物重生的方法，其中包括將海洋塑膠廢棄物回收再造成爲再生聚酯纖維，再以再生聚酯纖維生產綠色環保的玩具。

「BlueBag藍袋基金計劃」

計劃於2019年起成立，香港和澳門IKEA每售出一個FRAKTA藍色購物袋（中或大碼），便會捐出港幣或澳門幣一元，支持IKEA開展的社區關懷計劃與綠色倡議，如為澳門慈善機構「善牧會」和「希望之泉」改善機構活動空間。在2022年，IKEA共撥捐超過80萬元到藍袋基金，以支持各項活動。

IKEA尖沙咀規劃及訂購中心

推出以健康及可持續發展生活為主題的區域，售賣數百件符合綠色低碳和可持續發展概念的傢俬及家飾，協助顧客培養減少浪費和節約水電等的生活習慣。區內亦設有有關可持續發展的小知識，讓顧客在購買過程中認識綠色生活的概念。

DFI零售集團IKEA北亞區董事總經理艾卓思表示，面對全球暖化危機，IKEA一直致力制定積極且全面的可持續發展策略，希望從家居生活的角度出發，為大眾提供更健康和平等的生活。

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責任編輯：陳麗娜

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