【30+減肥】春天濕氣重經常疲倦是水腫徵兆 中醫推介兩款去水腫美味食譜

▲ 容易感到重墜不適，而且經常疲倦、沒精打采，都是患上水腫的徵兆。

如果容易感到重墜不適，而且經常疲倦、沒精打采，都是患上水腫的徵兆。女性水腫的主要成因，包括：缺乏運動、身體虛弱、年紀漸長、食無定時、喜歡生冷食物等。水腫除了與體質有關，跟氣候亦有一定關係。一般在春天及冬天較為嚴重，春天主要因濕氣偏重；冬天則因天氣寒冷，加上缺乏運動，血氣運行差所致；而夏天主要是因為不少女性喜以冷飲消暑，加上工作壓力，久而久之，令脾胃虛弱而出現。

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一般以為，女性水腫的「重災區」位於面部與雙腿，雖然兩者成因大都一樣，但其實，面部稱為「浮腫」，一般在早上較嚴重；而腿部則謂「水腫」，一般晚上較嚴重。以下介紹兩款去水腫食療：

1. 冬瓜肉碎釀豆腐卜

豆腐益氣和中，生津潤燥，清熱解毒，含有的植物性微量元素極其豐富，有助排出多餘水份。冬瓜利尿清熱，化痰生津。

材料：油豆腐5件、冬瓜150克、免治瘦肉200克、鯪魚肉150克、蛋白一個、生粉適量。

醃料：鹽半茶匙、糖半茶匙、生抽一湯匙。調味料：蠔油一茶匙。

做法：先把油豆腐切開小口，冬瓜洗淨去皮切小粒。再把冬瓜、免治瘦肉、鯪魚肉加醃料拌勻，加入生粉及蛋白攪拌均勻。把冬瓜粒等材料釀入油豆腐中，以大火蒸十分鐘後取出，澆上蠔油即可。

2. 節瓜煮釀冬菇

節瓜有清熱、利水、解毒、減肥的功效。鯪魚益氣血，利小便。冬菇保肝腎，益氣血美顏。葱有利尿、健胃作用。

材料：節瓜一個、鯪魚肉150克、瘦肉150克、冬菇100克、葱粒適量。

醃料：鹽半茶匙、糖半茶匙。調味料：生抽一茶匙。

做法：把冬菇浸軟，洗淨去蒂，切小塊；節瓜洗淨，橫切厚件，挖去中央瓜瓤備用。把鯪魚肉、瘦肉、冬菇、葱粒加醃料醃15分鐘。把醃好的材料釀入節瓜中，以大火蒸25分鐘，待食用時加入生抽即可。

若情況嚴重的水腫，會透過中藥或配合針灸，改善體質以達到根本性去水腫的功效。