【娛圈囍事】連詩雅獲好姊妹慶祝做人妻　陳自瑤擁抱Shiga：一切盡在不言中！

▲ 陳自瑤(Yoyo)向連詩雅(Shiga)送上擁抱。

陳家樂於去年六月初向女友連詩雅(Shiga)求婚成功,兩人結婚大日子定於4月24日,即將正式結為夫婦。

準人妻連詩雅早前跟一眾閨密舉行婚前派對,人緣甚廣的Shiga獲多位好姊妹現身送上祝福,好姊妹陳自瑤(Yoyo)與Shiga相擁的畫面十分溫馨。

【娛圈囍事】陳家樂豪過大禮下月迎娶連詩雅 Shiga忙籌備婚禮感謝身邊人

陳自瑤祝福準新娘

陳自瑤於IG分享婚前派對的照片並寫道:

親愛的

要一直幸福快樂!

一切盡在不言中!♥️♥️💋💋

@shi_ga

Shiga早前亦有分享參加婚前派對的感受:「l feel like the luckiest girl on earth and l have the prettiest girl squad.」

【娛圈囍事】陳家樂+連詩雅發放婚照分享甜蜜 準新人預告婚期公然放閃

籌備婚禮不簡單

陳家樂和連詩雅分別於香港和日本取景拍攝婚照,並發放婚照跟大家分享喜悅,當中Shiga左手無名指上的一顆閃爍鑽戒,同樣閃爆大家的眼球。

Shiga當時寫道:「知道一直以來大家都好關心我哋既大日子,原來要籌備一個婚禮,真系一啲都唔簡單。所以想將事情安排得好一點,才公布日子,終於等到陳生,完成手頭上嘅工作,可以拍婚照,然後有張好好睇睇嘅照片一次過公布消息。」

