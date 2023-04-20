【娛圈囍事】連詩雅獲好姊妹慶祝做人妻 陳自瑤擁抱Shiga：一切盡在不言中！
娛樂 11:52 2023/04/20
陳家樂於去年六月初向女友連詩雅（Shiga）求婚成功，兩人結婚大日子定於4月24日，即將正式結為夫婦。
準人妻連詩雅早前跟一眾閨密舉行婚前派對，人緣甚廣的Shiga獲多位好姊妹現身送上祝福，好姊妹陳自瑤（Yoyo）與Shiga相擁的畫面十分溫馨。
【娛圈囍事】陳家樂豪過大禮下月迎娶連詩雅 Shiga忙籌備婚禮感謝身邊人
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陳自瑤祝福準新娘
陳自瑤於IG分享婚前派對的照片並寫道：
親愛的
要一直幸福快樂！
一切盡在不言中！♥️♥️💋💋
@shi_ga
Shiga早前亦有分享參加婚前派對的感受：「l feel like the luckiest girl on earth and l have the prettiest girl squad.」
【娛圈囍事】陳家樂+連詩雅發放婚照分享甜蜜 準新人預告婚期公然放閃
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籌備婚禮不簡單
陳家樂和連詩雅分別於香港和日本取景拍攝婚照，並發放婚照跟大家分享喜悅，當中Shiga左手無名指上的一顆閃爍鑽戒，同樣閃爆大家的眼球。
Shiga當時寫道：「知道一直以來大家都好關心我哋既大日子，原來要籌備一個婚禮，真系一啲都唔簡單。所以想將事情安排得好一點，才公布日子，終於等到陳生，完成手頭上嘅工作，可以拍婚照，然後有張好好睇睇嘅照片一次過公布消息。」
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撰文 : TOPick柴犬出動