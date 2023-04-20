  • 25°C
香港時間 : 2023420日 (週四) 12:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【娛圈囍事】連詩雅獲好姊妹慶祝做人妻　陳自瑤擁抱Shiga：一切盡在不言中！

娛樂 11:52 2023/04/20

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

陳自瑤（Yoyo）向連詩雅（Shiga）送上擁抱。

陳家樂於去年六月初向女友連詩雅（Shiga）求婚成功，兩人結婚大日子定於4月24日，即將正式結為夫婦。

準人妻連詩雅早前跟一眾閨密舉行婚前派對，人緣甚廣的Shiga獲多位好姊妹現身送上祝福，好姊妹陳自瑤（Yoyo）與Shiga相擁的畫面十分溫馨。

【娛圈囍事】陳家樂豪過大禮下月迎娶連詩雅　Shiga忙籌備婚禮感謝身邊人

    點擊圖片放大
    +10
    +9

陳自瑤祝福準新娘

陳自瑤於IG分享婚前派對的照片並寫道：

親愛的
要一直幸福快樂！
一切盡在不言中！♥️♥️💋💋
@shi_ga

Shiga早前亦有分享參加婚前派對的感受：「l feel like the luckiest girl on earth and l have the prettiest girl squad.」

【娛圈囍事】陳家樂+連詩雅發放婚照分享甜蜜　準新人預告婚期公然放閃

最新影片推介：江美儀專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】江美儀無悔曾入亞視　不為「升呢」視后而驕傲自滿：未來的路最重要

籌備婚禮不簡單

陳家樂和連詩雅分別於香港和日本取景拍攝婚照，並發放婚照跟大家分享喜悅，當中Shiga左手無名指上的一顆閃爍鑽戒，同樣閃爆大家的眼球。

Shiga當時寫道：「知道一直以來大家都好關心我哋既大日子，原來要籌備一個婚禮，真系一啲都唔簡單。所以想將事情安排得好一點，才公布日子，終於等到陳生，完成手頭上嘅工作，可以拍婚照，然後有張好好睇睇嘅照片一次過公布消息。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【明星扮靚】連詩雅嫌自己仲未夠fit　Shiga靠4招維持22吋腰+105磅體重【多圖】
18:57 2023/03/21
【明星扮靚】連詩雅嫌自己仲未夠fit　Shiga靠4招維持22吋腰+105磅體重【多圖】
【娛圈囍事】連詩雅下月與陳家樂共諧連理　準人妻Shiga開婚前派對
17:08 2023/03/25
【娛圈囍事】連詩雅下月與陳家樂共諧連理　準人妻Shiga開婚前派對
【娛圈囍事】陳家樂豪過大禮下月迎娶連詩雅　Shiga忙籌備婚禮感謝身邊人
10:05 2023/03/27
【娛圈囍事】陳家樂豪過大禮下月迎娶連詩雅　Shiga忙籌備婚禮感謝身邊人

你可能感興趣

【明星扮靚】連詩雅嫌自己仲未夠fit　Shiga靠4招維持22吋腰+105磅體重【多圖】
18:57 2023/03/21
【明星扮靚】連詩雅嫌自己仲未夠fit　Shiga靠4招維持22吋腰+105磅體重【多圖】
【娛圈囍事】連詩雅下月與陳家樂共諧連理　準人妻Shiga開婚前派對
17:08 2023/03/25
【娛圈囍事】連詩雅下月與陳家樂共諧連理　準人妻Shiga開婚前派對
【娛圈囍事】陳家樂豪過大禮下月迎娶連詩雅　Shiga忙籌備婚禮感謝身邊人
10:05 2023/03/27
【娛圈囍事】陳家樂豪過大禮下月迎娶連詩雅　Shiga忙籌備婚禮感謝身邊人
連詩雅 陳自瑤 娛樂人物職業 演員 歌手 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【國光女神】金剛舊愛梁云菲昔日性愛片段遭瘋傳　Nana：我男朋友更是不好受
10:27 2023/04/19
【國光女神】金剛舊愛梁云菲昔日性愛片段遭瘋傳　Nana：我男朋友更是不好受
【國光女神】梁云菲曾遭三男性侵+被老翁侵犯　Nana勇於求愛倒追現任男友【有片】
12:31 2023/04/19
【國光女神】梁云菲曾遭三男性侵+被老翁侵犯　Nana勇於求愛倒追現任男友【有片】
【謀殺親夫】丈夫遇溺亡保險拒賠節目組意外掘出4大疑點　驚揭妻與情夫聯手3度殺夫
13:10 2023/04/19
【謀殺親夫】丈夫遇溺亡保險拒賠節目組意外掘出4大疑點　驚揭妻與情夫聯手3度殺夫