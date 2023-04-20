【教師壓力】內地女來港當小學教師 狂呻5大問題：勸學生安靜被家長投訴

▲ 有內地女來港做小學老師，狂呻5大問題，就連勸學生安靜也遭家長投訴。

教師工時長、壓力大，不少現職教師勸籲後輩勿執教鞭！有內地女子來港任職小學老師，不單被學校主任忽視，也被家長投訴，令她懷疑自己情商低，在網上狂呻5大問題，更沮喪地說：「感覺做什麼都是錯的。」

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這名內地女子早前在其小紅書的帳戶發帖，講述自己在香港小學做老師的苦況。她稱，自從正式入職香港一間小學任職教師後，感覺自己已經不會說話，不會做事。她把自己遇到的問題分成5點列舉，她作為班主任，要時時刻刻關注小朋友們一舉一動，

哪怕下課後，小朋友們排隊不是我帶隊，是別的老師帶隊。小朋友們有些打鬧嬉戲，也是我的問題。

第二點是作為班主任，她在eClass群裡和家長溝通，只能說：「 謝謝」和「已知悉 」的標準字眼，其餘的說話都要先讓上司批准才可回覆家長，

除了 「謝謝」、「已知悉 」，這類的標準字眼以外，我每一句回覆家長的話都要先發給我的副班主任看看，她允許後我才可以發給家長。這種事情讓我覺得我的情商很低，為什麼說話都不會說…

第三點是未有購買咪時，她上課只靠嗓子喊，每日收工時都喉嚨都不太好，有科長建議她去買咪，豈料她用咪上課時，又遭其他上司投訴她太大聲，

我需要帶咪上課，之前剛入職的時候沒有買小蜜蜂 ，純靠嗓子喊，一天課下來，完全不能開口說話。科長也建議我帶咪，結果帶咪上課後，又有其他上級說我的咪太大聲。

第四點是與直屬上司沒有好好溝通，令她很懷疑自己情商低不會說話的原因 。她指，日前查簿日，她一個人改全年級的試卷，因太忙了，忘記通知學生上交作業本給她檢查，她承認這件事的確是她的疏忽，連忙找兩位班主任幫她在群裡發消息，通知家長告訴小朋友，要帶作業簿返學校交，同時她也跟這科目的主任備案，豈料遭對方忽視，

我問了她，可否讓學生今天交。她會跳過我的問題不回，或者已讀不回。之前經常有已讀不回和跳過我的話這樣的事情發生，每次這樣我就開始懷疑自己，哪一句說話錯了。

最後一點，是管紀律的問題，她指之前班裡太吵鬧，她大喊一聲安靜，結果遭家長投訴，指責她聲音太大嚇到孩子。

家長投訴管紀律的時間太長，孩子沒上多久的課，但其實我真的沒有管很久，2分鐘不到，因為我管紀律的時候也會看鐘錶，掐準時間 ，只要小朋友們安靜不鬧騰。立馬接著上課，我的課時進度也相對其他班來說算快的。真的感覺，無論我做什麼，都是收到不满意的反饋。每天都很喪的回家。難道香港的每一家小學都這樣嗎？

貼文一出，即引起網民熱議，不少網民勸她轉校，認為那間學校的老師主任針對她，「請問哪家學校，讓大家避雷，不是你問題，是這家學校的問題，而且看著有點針對你」、「換學校吧，這個學校好另類」、「做什麼都是錯，那就是環境問題」、「明顯老師的作風也有問題，就是欺負職場的新人呢」，另外，有內地女教師也指，她已經辭職一年，大陸的小學除了上課還有一堆與學校無關的事要做。

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責任編輯︰王明芳