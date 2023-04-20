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【網絡熱話】深圳買餸成小紅書熱搜　港媽晒血拚街市戰績：比香港便宜太多

親子 12:24 2023/04/20

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熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

自從中港通關後，「餓」了幾年的港人都紛紛到外地及內地旅遊，不過有港媽竟然連買餸都不留港消費，有港媽拿著一袋菜過關，也有拿著熟食及生果，裝滿車仔，一車又一車推返香港，有港媽更將血拚的戰績放上小紅書，引來大批網友留言，更成為了熱搜，不過，不是任何食品都可以運回香港，基於食用安全和公共衛生的考慮，一些食品已被立例禁止攜帶過關，大家切勿以身試法！

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隨著內地通關，港人不時北上玩樂，以前香港的網紅食品，內地人排隊搶購，但現在是港人「反購」內地的網紅食品，當中如鮑師傅、一點點奶茶、木屋燒烤等。

買熟食。

港人返內地買餸已經是常態，小紅書的網民留言，「我是老公每天去深港的媽媽，網上買菜，老公再晚上上帶回香港，剛下單了好多蔬菜才30塊錢」、「香港賺錢內地花，簡單不要太爽，存錢回內地買房子養老，爽死了。」、「每周到深圳採購食品，哈哈哈哈，想吃什麼隨便買比香港方便宜太多，一袋大蒜十元 豆腐、炸腐竹、南瓜包，太多好吃的啦」。

不是任何食品都能帶過關

不過其實不是任何食品都能帶過關的，根據香港法例第132AK 章《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》，旅客攜帶野味、肉類、家禽或蛋類入境而沒有原產地發證機關簽發的衞生證明書及 / 或沒有食物環境衞生署的事先書面批准，均屬違法。違例者一經定罪，可被罰款港幣50,000元及監禁6個月。旅客如攜帶生野味、肉類、家禽及蛋類（全熟蛋除外），須在入境時向海關人員申報。

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責任編輯︰陳麗薇

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