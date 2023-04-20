【精神壓力】看韓劇《黑暗榮耀》第二季有感 復仇來自對欺凌的怨恨

▲ 對文同珢與朱如炡來說，世界的不公義摧毀了他們的人生，唯有粉碎內心的地獄，才可以重生。

最近全城熱話當然是韓劇《黑暗榮耀》第二季，故事講述由宋慧喬飾演的文同珢，由於在讀書時遭受欺凌，長大後她決定成為一位無情的復仇者。當觀眾看到大快人心的復仇計劃，令人聯想到天理昭彰，報應不爽！部份讀者可能已經看過筆者關於《黑暗榮耀》第一季的文章，它剖析了復仇者是怎樣形成，第二季播出之後，有更多的讀者詢問筆者要怎樣做才能轉化復仇者？

根據佛洛伊德的理論，每個人的潛意識主要可分為兩種基本的本能 (instinct)，它們就是「生命本能」 (life instinct) 和「死亡本能」 (death instinct)，佛洛伊德將生命本能命名為 Eros，即是希臘愛神之名，而他將死亡本能命名為 Thanatos， 即是希臘死神知名。生命本能是個人力量的來源，它具有創造性和建設性，而死亡本能是傾向於毁滅性和侵略性。

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復仇來自對欺凌的怨恨

在會診期間，筆者也會見到一些充滿怨恨的情緒病患者，如文同珢一樣，他們或許有着不可告人的悲慘故事。文同珢的復仇是來自欺凌事件的怨恨，當潛意識被怨恨充斥着，潛意識的兩股本能力量就會出現失衡，當死亡本能過於強大，它就會反映在意識世界，由於怨恨是來自欺凌者，因此當這股力量投射到欺凌者身上，就會變成破壞性的復仇計劃，另一方面，死亡本能揮之不去依舊存在文同珢身上，這股破壞性力量也令她產生自殺念頭。

每個人的潛意識，最初也像一張白紙，隨着原生家庭的影響，學校或工作上的際遇，這添加了不同的色彩到白紙上。很可惜文同珢的際遇連父母和老師也不願意伸出援手，最終令她如白紙般的潛意識被塗污，這就是問題的癥結。那麼要怎樣做才能修補這張沾污了的白紙？

用愛再次提升生命本能

答案其實很簡單，其方法就是提升文同珢的生命本能，引用「愛神」的愛，讓他明白人間有愛，讓生命本能再一次充斥着潛意識。既然白紙是由身邊的人事物所塗污，同樣地只要她身邊的人能夠傳遞愛與希望，這樣就能在白紙上塗上艷麗的色彩，讓她放下執着，打消復仇或自殺的念頭。希望大家在欣賞《黑暗榮耀》的時候，也能留意戲中弦外之音，同時也希望大家能釋出善意，關懷和關心身邊每一位曾經受過心靈創傷的人，讓他們變回有情人！

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