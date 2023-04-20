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【惡毒護士】英國護士涉毒殺7嬰　開庭公開手記：我故意的

健康 11:22 2023/04/20

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熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

33歲的女子Lucy Letby被控任職護士期間連殺7嬰。

英國一名現年33歲的女子Lucy Letby，被控於2015至2016年間任職醫院護士期間，殺害7名新生嬰兒，並企圖毒殺另外15名嬰兒不果。近日案件開庭審理，檢方呈上女子寫下的筆記，紀錄她的作案動機，令人不寒而慄。

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案件近日開庭審理，她的筆記上寫上「殺了我」、「幫助我」等字眼，更坦言承認自己行兇，言辭間似有泄漏動機：

我不配活下去，故意殺了他們。因為我不夠好，沒有辦法照顧他們…

Letby的辯護律師指，筆記上所寫的僅只是一名年輕女性傾訴心聲，因當時Letby在工作上遇挫折而寫下，但並不能代表她承認犯罪。而Letby在庭上也否認了所有指控。案件目前正持續審理中。

據報，事發在2015年至2016年期間，當時年僅約25歲的Lucy Letby在英國柴郡（Cheshire）賈斯特伯爵夫人醫院（Countess of ChesterHospital）任職護士，被控涉嫌殺害5名男嬰及2名女嬰，另企圖毒殺15名嬰兒。

由於院方當時發現醫院新生兒的死亡比例異常偏高，展開調查後，發現他們都是死於喪失心肺功能，生前被注射空氣、胰島素或牛奶而受創、傷殘致死。而他們的手腳上均出現不尋常斑點。醫院於是推測或是人為殺害，遂將此事通報警方，揭發案件。

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責任編輯：羅嘉欣

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