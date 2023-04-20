【婆媳關係】與同住奶奶不和夫妻感情變淡　港媽寧回復單身︰離婚都唔覺得可惜

▲ 有港媽與同住奶奶不和，寧願回復單身。

相見好同住難，婆媳關係更是一門大學問。一名港媽在社交平台透露心聲，她與同住奶奶相處出現問題，加上與丈夫感情變淡，令她生活得不快樂，甚至寧願一個人過日子，覺得離婚也不可惜。

港媽嘆一個人生活更自由

該名港媽早前於「親子王國討論區」，以「大家會唔會因為同奶奶住既問題相處唔到而同老公離婚？」為題發文。她表示與丈夫關係冷淡，而且跟同住的奶奶問題多多，直言「已經去到頂唔順」。可是在現況下她無法與奶奶分開住，為了減少在家的時間，平時放假都會外出搵節目。她大呻︰

好唔想對住奶奶，因為呢個問題非常困擾，真係想脫離呢度，離婚都唔覺得可惜。

她是一位在職媽媽，因與丈夫及奶奶的關係，令她發覺自己一個人住最自由。她不時出現負面情緒，坦言「生活一啲都唔開心」，對任何人都很煩燥，只想一個人靜下來不被人管束︰

奶奶太管制，而老公有佢喺度同冇佢喺度都一樣，我情願一個人生活，自由度更大。

網民鼓勵追求想要的生活

不少網民同情港媽的遭遇，鼓勵她過自己想要的生活。有網民留言，「全部關係都唔好，你生活都好辛苦」、「為自己而活，做人最緊要舒服」、「有地方住一定走人，仲咩要辛苦自己」。點撃睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳