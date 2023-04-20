【非法集結】抗議警方疑洩催淚煙包圍屯門大興基地　17歲男生認非法集結判更生中心

▲ 抗議警方疑洩催淚煙包圍屯門大興基地，17歲男生認非法集結判更生中心。（資料圖片）

2019年10月底屯門多處傳出刺鼻氣體，有人質疑警方在大興行動基地測試催淚煙所致，包圍基地要求交代。13人被控以非法集結罪，案發時14歲的男生今（20日）於區域法院被判入更生中心。法官指事件有預謀，嚴重性在於有人在警方訓練基地公然挑戰警方執法權。

法官謝沈智慧判刑時指，案件嚴重之處在於有人在警方的訓練基地公開挑戰警方的執法權力，當激進示威者堵路及拆欄時，被告身穿深色衣物和裝備留守現場有支持和鼓勵之意。法官考慮到案發地點非繁忙的交通樞紐，集結持續少於一小時，集結者只使用了雷射筆，沒有人使用磚塊等武器，無人受傷。此外，沒證據指被告有叫喊口號侮辱他人、帶領煽動或使用暴力，加上被告年輕和有悔意，判處被告入更生中心。

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法官判刑前引述被告背景指，被告對烹飪有濃厚興趣，中三就讀中華廚藝學院課程，惟年初得知即將被判監而停學。辯方指被告從新聞得知集結事件，獨自前往湊熱鬧，在現場獲派發裝備，反應不及接過及留下。

案情指，案發當晚約200名示威者在大興行動基地集結，其間有人大叫「黑警死全家」等句子，亦有人以鐳射筆照射警員。警方掃盪時拘捕身穿深色衣物、戴著防毒面罩的被告。

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記者：陳曉欣