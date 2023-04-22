【活得健康啲】天氣潮濕牆身衣物易發霉　專家教必備除濕防霉妙招

▲ 天氣潮濕牆身衣物易發霉，專家教必備除濕防霉妙招。

「回南天」在家如置身水簾洞，潮濕環境更容易滋生霉菌、異味，究竟要如何去除及預防？TOPick請教「裝修佬」，教大家實用的防潮去霉小妙招。

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「回南天」潮濕因素

「裝修佬」裝修學院校長Simon解答，「回南天」之所以特別潮濕，是因為氣候令潮濕空氣積聚。在家開窗的話，潮濕空氣進入屋内，濕氣凝在牆身和地下。另外也有溫差的關係，當室外冷空氣遇到較溫暖的室内表面，也是造成凝水的原因。特別是在濕氣重的浴室，有市民會選擇開抽氣扇抽走濕氣，但Simon提醒，正常情況下打開浴室門並開抽氣扇，保持空氣流通是好的做法，能避免浴室濕氣積聚。但如果室外天氣比室内潮濕，開抽氣扇就會抽入更潮濕的空氣，效果適得其反。因此在極度潮濕天氣下，盡量不要在較潮濕的早上和夜晚時段開窗，而是關窗並使用抽濕機。

衣物保存法

Simon解釋，會造成發霉的3大元素包括「有機物、溫度、空氣」。當衣服穿完閑置在髒衣籃，就具備這些元素，因此不要放太久才清洗，避免霉菌滋生。其次，衣物洗完進行晾曬，也不要晾太久，否則同樣會令洗完的衣物容易發臭發霉。如果晾很久都不乾，建議關窗形成相對密閉的空間，並使用抽濕機抽乾濕氣，是最有效乾衣、净濕氣的方法，比浴室寶效率更高。另外，洗衣時不要放太多洗衣液或洗衣粉，一旦洗不乾净殘留在衣物上，也是造成發霉元兇之一。最後，衣物放進衣櫃時，要確保是充分乾爽。同時，Simon建議在潮濕天氣，衣櫃内最好放一個抽濕盒，抽濕效果會比防潮珠更有效。至於有些人會選擇打開衣櫃通風，防止衣櫃内有噏味；Simon則表示，此做法不具備效果，甚至如果衣櫃外空氣潮濕，打開衣櫃反會令衣服受潮。

Simon還向大家推薦一樣家居必備的衣物防潮小物，就是「抽濕袋」：

小朋友的口水肩、衣服，經常轉季再拿出來就全發黃。可以用抽濕袋去抽真空，一來減少衣物體積，二來減少空氣接觸令它不容易發霉。這是一個不錯的物品，幾十蚊就可以買回來。但前提一定要抽乾衣服，再吸真空，否則就會留存水氣在袋中，衣服將更容易發霉。

墻身去霉法

Simon强調，牆身發霉是因有機物碰到水分和空氣，有不少人喜歡用濕布抹牆，而大部分牆身是使用有機物成分的菜膠福粉，碰到水分和濕潤空氣，就容易造成牆身發霉。有些人用漂白水除霉，但漂白水存在有害物質，也有會傷害漆膜的壞處。他建議可以用除霉水，或叫防霉水，作用殺霉、除霉、防止霉菌再生。市面上有很多種，如果想牆身去霉，就要選擇針對牆身的，而不是用在厨厠浴室、瓷磚這些地方。產品不僅可以針對霉菌，還可以保護牆壁。

使用的時候，只需對準牆上霉菌，將液體噴在發霉的黑點上，再按產品使用指示操作後，用微纖布抹走污漬，就可以不傷墻身表面地帶走霉菌。若霉菌太深，也可以用砂紙或者砂紙磚，將霉菌磨走。若更深入，就要用鏟將發霉地方剷走，再補回無有機物、不易造成發霉的膩子灰，令墻身變回平坦。最後，再噴防霉水，防止霉菌生長，效力約1年。

另外，Simon還建議，新居人士可以一開始在建材原料上向裝修師傅提出，牆身使用膩子灰粉刷，這樣日後就算碰到水分，也不會和有機物產生作用，導致發霉。

浴室鋅盤除霉法

厠所枱面邊的玻璃膠因長期積存水分，發霉是無可避免。Simon表示，在一開始擠玻璃膠時，可以選擇標示防霉力較强的產品。在用除霉劑清除玻璃膠邊霉漬時，盡量噴至全覆蓋，方便除霉劑滲透入嚹隙，等幾分鐘閑置後就可以去除。去除時可以選擇用普通刷子，或者鋼絲刷。如果刷不掉，就要用美工刀，將玻璃膠鏟走，再擠上新的，重新將整個玻璃膠邊翻新。這樣就可以處理一些長得牢固、無法用一般除霉產品滲入除霉的方式。

Simon最後提醒，使用以上除霉產品時，記得佩戴手套，和開窗保持通風；使用完的毛巾要洗乾净，避免殘留物質接觸皮膚。

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揀選抽濕機重點

抽濕機作為「回南天」必備家品，要從哪些方面重點關注挑選？Simon有以下貼士：

留意水箱大小，越大代表能抽更多濕氣。若能擺放空間不足，留意有些款式連著喉管，代表是自動排水，這樣水箱就不需要太大

留意噪音控制，噪音太大則夜間不方便使用

具備空氣净化功能更佳，能避免抽濕機積聚霉菌再散播到屋内

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記者：張沛