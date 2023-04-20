【航班消息】曼谷航空7.1起復飛香港至蘇梅島　每周三對票價連稅$4,590起

▲ 曼谷航空7.1起復飛香港至蘇梅島。（官網圖片）

相隔3年，泰國精品航空公司曼谷航空（BangkokAirways）宣布，將於2023年7月1日起恢復香港至蘇梅島的直飛航班，初步提供逢星期二、四、六，每周三班的往返航機，來回票價連稅及服務費4,590港元起，包括一件20公斤的寄艙行李。詳細可瀏覽航空公司網頁。

於2020年3月停飛之前，該航線每天提供兩班航機直飛蘇梅島，航程只需3小時，是香港旅客前往當地享受熱帶海島假期的熱門選擇。

為慶祝直飛航班復飛，私人別墅Suralai現特別為香港居民推出住宿優惠，每晚只需1,000美元起即可享別墅內全數6間客房，而入住5晚或以上可免費乘坐全新的44英尺豪華雙體帆船Odyssey出海半天。

淡季每晚由1,000美元起。有關客房供應情況，可參閱Elite Havens網站：www.elite-havens.com 或登上別墅官網：www.suralai.com。

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責任編輯：陳麗娜