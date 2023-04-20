【致命演出】雜技女演員高空失手墮地亡調查結果出爐 拍檔老公悲痛：或不再表演

▲ 雜技女演員高空失手墮地亡，調查結果出爐 。

安徽早前有女雜技員與丈夫表演途中發生致命意外！該名女雜技員與丈夫共同表演高空雜技時，前者不慎從半空直墮舞台，而且最終傷重死亡。事後，謠言四起，其中便有指夫婦於演出前曾有爭執，沒扣安全扣。官方其後介入調查，指責承辦方未提供安全防護，還違規操作，使用吊車吊人；丈夫亦反駁爭執流言，指倆口子一直十分恩愛。

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根據網上流傳片段，夫婦所進行的離技表演其實十分危險，丈夫被吊重機吊上半空，不斷來回擺動的吊環；妻子則徒手握著丈夫的身體，並做出各種高難度動作，目測二人當時離地已有數層樓高，亦看不見倆口身上有安全措施。期間，太太疑失手，未能抓緊丈夫，隨即從高空直墮舞台，多名觀眾全程直擊，現場頓時驚叫聲四起，數名工作人員亦立即上台視察女事主情況，可惜送院搶救後，證實不治。

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根據當地傳媒報道，事發於中國安徽省宿州於上周六(15日)，晚上表演開始前，主持人還說「無保護措施，要玩就玩真的！」。事發後，傳言四起，有人指兩人因吵架，演出沒有扣安全帶；有人亦質疑是否男人故意讓意外發生等等等等，不過，丈夫其後則發言澄清:

我們一直很幸福，基本沒怎麼吵過架！這事情我還在處理當中，具體細節暫時不方便透露。

事後，當地區政府成立調查小組，調查報告顯示，承辦方於15日，邀請雜技演員夫妻參加演出，但當晚8點53分，張姓丈夫、孫妻在表演高空鞦韆時，女方不幸意外墜亡。調查亦指承辦方演出前未按有關規定履行報備審批手續，屬違規演出；演出過程中未提供必不可少的演出安全應急防護，違規使用吊車吊人。目前承辦方已與死者家屬達成賠償協議，善後工作正在進行中。

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責任編輯：羅嘉欣