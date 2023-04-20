「文化藝術盛事基金」4.19起正式接受申請　

文化體育及旅遊局於2022年底推出文藝盛事基金先導計劃，在文化藝術盛事委員會全面投入運作前接受擬於2023年內舉辦的大型文藝活動的申請。經審議後獲批活動中，巴塞爾藝術展香港展會2023和Art Central 2023已於三月下旬順利舉行，分別吸引約8萬6千名和4萬名訪客。

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文藝盛事基金旨在吸引和支持國際和大型文化藝術活動落戶香港，資助由私營或非政府機構在港舉辦的大型文化藝術盛事，以打造香港成為文化藝術之都，為文化藝術界提供發揮機會，促進香港發展成為中外文化藝術交流中心。相關文化藝術盛事須能夠吸引香港和／或海外廣大群眾的興趣；促進香港發展成為中外文化藝術交流中心和全球旅客的目的地，以及文化藝術界和創意產業的發展；並有助文化藝術和創意產業建設，提升文化藝術界和創意產業的生態圈。政府在審核申請時，會考慮申請者和項目團隊的活動管理實力和能力，包括技術可行性和財務規劃。

▲ 「文化藝術盛事基金」由行政長官李家超在2022年施政報告中提出成立，4月19日起正式接受申請。

有關詳情及申請表格請瀏覽網頁www.cstb.gov.hk/tc/councils-boards-and-committees/mega-arts-and-cultural-events-committee.html。