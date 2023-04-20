【公民科考察】首發團學生：對國家的日益進步感到崇敬　陳慕顏堅信學生需赴內地認識民族傳統文化底蘊

▲ 廣州市執信中學和香港學生一起學習書法。（教育局圖片）

為提升高中學生國民身分認同，政府推出公民與社會發展科（公民科），鼓勵學生赴內地考察，親身了解國情和國家的最新發展。教育局副秘書長陳慕顏今日（20日）以「公民科內地考察，提升高中學生國民身分認同」為題，在教育局網上專欄「局中人語」撰文指，公民科內地考察的首發團已順利完成，2日行程令學生加深認識中華文化；是次考察亦令她堅信，學生需親身前往內地「用心去看、觀察及感受」，才能真正認識國家的文化底蘊，並提升國民身分認同。

公民科內地考察的首發團已於4月3日至4月4日舉行。陳慕顏指，在教育局局長蔡若蓮率領下，2所中學的校長及師生順利前往廣州南沙及深圳前海實地考察及交流。這個2天團配合公民科課程主題二「改革開放以來的國家」，旨在增加學生對大灣區的認識，讓他們了解粵港經濟的合作現況與發展、文化保育、人民生活的轉變、綜合國力的提升，以及中華文化在現代社會的發展和傳承。

陳慕顏分享，同學於首天參訪廣州市執信中學，與該校學生一起參與課堂學習活動，包括書法體驗及航天知識解讀，加深認識中華文化，並了解國家科技發展一日千里，其後更一同午膳及遊覽校園。接著，同學前往陳家祠參訪，體會有關社會保育與傳承的中華文化，亦到訪永慶坊參觀粵劇藝術博物館及李小龍故居，了解文化保育及新舊文化共融概念，以及到坊內的特色商店，認識當地人民的生活。

陳慕顏亦分享，學生於翌日參訪青年創業基地及國家的科技創新企業，由大灣區創業的香港青年及內地企業人員向同學分享自身經歷及在大灣區發展的機遇，從中了解粵港澳大灣區建設。行程結束時，老師更耐心帶領學生進行討論及總結，鞏固和反思所學。總結時，同學積極發表感想指「很高興與內地同學一起發揮天馬行空的創意，討論如何把握大灣區機遇，實踐夢想」、「參觀點猶如活化石，訴說了國家包羅萬象的豐厚歷史文化」、「更加明白維護文化安全就是維繫國家民族團結和國家穩定的重要基礎」及「對國家的日益進步感到崇敬」。

陳慕顏總結是次考察，形容「同學在學習上的收穫及與內地同學建立的情誼是長久的」，更使她堅信，「學生需要親身前往內地考察，用心去看、觀察及感受，才能真正認識中華民族5千多年歷史所孕育的優秀傳統文化底蘊，提升對國家的歸屬感和國民身分認同」。

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責任編輯：梁凱婷