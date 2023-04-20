【充電意外】手機外置充電器放褲袋突爆炸　男子三級燒傷險喪命【附安全充電貼士】

▲ 手機充電器放褲袋突爆炸，男子三級燒傷險喪命。

手機充電意外時有發生，澳洲墨爾本一名男子將外置充電器放在褲袋，未料突然發生爆炸，冒出火花，他的大腿和左手三級燒傷，需要接受植皮手術。

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根據《DailyMail》報道，28歲的冷氣技工馬修（Matthew），早前獨自在倉庫工作期間，放在褲袋接駁著手機的外置充電器突然傳出「嘶嘶聲」，隨後發生爆炸，火焰朝他臉部「噴射」。

我想我全身快要著火，然後會被活活燒死，我以為自己一定會無命。

事發後馬修立即召的士，但卻被司機拒載，他只好開車前往附近一間餐廳，再召喚的士，前往醫院接受治療。馬修的左手、左腳等部位三級燒傷，需取右腳的皮膚移植至燒傷部位上，目前正在醫院休養。

安全充電秘訣

手機充電時除了要避免沾水，還要注意甚麼？港人有時逼不得已要連接「尿袋」充電，TOPick曾訪問前理工大學電力電子研究中心專家周海林博士，他表示要安全充電，避免爆炸，需留意以下3點：

1. 要經常使用

周海林指，「尿袋」要經常使用，其壽命才會長久。如充電後不使用反而會減低充電池壽命。「如果一直只使用某部分化學物料，其他部分就不活躍，續航力愈來愈短，壽命亦更短。」

2. 少於 10% 電量才充電

「尿袋」經常充電會影響壽命，建議電池剩餘少於 10%電量才是充電最佳時機。

3. 小心誤買假貨

假貨出事機會明顯更高，市面上亦有不少小米流動充電器的假貨。不想誤買冒牌貨，可參考香港海關之前提出三招教你分真假：

正版「尿袋」打開時，充電指示燈內裏的LED燈孔內透出白色遮光紙，顯示燈光均勻，但冒牌貨沒有遮光紙，故LED燈直射而出，燈光不均。

正版貨的品牌字樣較啞色，冒牌貨則較鮮色。

正版出產容量為5200、10400和16000mAh，但冒牌則另有8800和20800mAh。

處理燒傷5個「不要」

TOPick過去曾訪問香港紅十字會，講解處理燒傷的方法。

不要刺穿水泡

不要撕去黏連的衣物

不要塗抹或給予任何藥物、牙膏或食油等

不要冰敷傷處

不要將傷病者過度降溫

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責任編輯：羅嘉欣