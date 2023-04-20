  • 25°C
香港時間 : 2023420日 (週四) 13:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【法言人】趙璧渝為藝術犧牲邀妹妹操刀影「裸照」　怒摑童星有壓力

娛樂 13:13 2023/04/20

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

為營造出效果，Osanna邀妹妹擔任「裸照」攝影師，更自掏腰包訂酒店房拍攝。

入行十年的TVB藝人趙璧渝（Osanna）由藝員訓練班出身，之後一直跑龍套，直至在《法證先鋒IV》、《逆天奇案》等才憑角色引起觀眾注意。

趙璧渝在TVB新劇《法言人》內飾演「網紅CoCo」顏潔恩，既是過氣女星又是單親媽媽，對演技很有挑戰性。

劇情講述她因為年青時的一輯裸照相遭勒索鬧上法庭，繼而認識黃嘉樂展開一段情，趙璧渝透露今次是她入行以來最多戲份的角色，所以拍攝道具「裸照」，她亦一絲不苟。

最新影片推介：江美儀專訪

靚太安樂窩
【靚太安樂窩】9大行山用品隨時救你一命　行山裝備Check list+路線推介

自資租酒店影「裸照」

捱足十年終於有機會上位，Osanna當然要全力以赴！為營造出效果，她特別邀請妹妹為她親自操刀擔任「裸照」攝影師，更自掏腰包訂酒店房進行拍攝。

她說：「喺今次嘅道具相，花咗好多心思，除了睇咗好多寫真作參考外，事前一星期，我又開始運動同節食，務求以最佳狀態影呢輯相，其實影嘅過程都有啲尷尬，雖然由妹妹操刀負責影，但我淨係着打底上陣，仲要擺啲性感甫士，不過妹妹一啲都唔尷尬，佢仲覺得好搞笑，真係好似攝影咁，對我要求好高，反過來指導我應該點擺甫士，點樣可以性感啲。」

Osanna表示，當她將這輯「裸照」交給導演時，她亦感尷尬，因為幾可亂真，導演看過「裸照」後都「嘩！」了一聲，然後交給女工作人員處理。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

怒摑童星十巴有壓力

除拍「裸照」，今次拍攝令Osanna最難忘的，莫過於跟童星郭卓朗合作。

劇中，她飾演童星的單親媽媽，有幕戲她要怒摑童星一巴，對她甚有壓力：「以前同童星合作唔少，但要打細路就第一次，拍嘅時候都打咗成十巴，我都驚真係會打親佢，所以都擔心，每次打完，我都即刻問對方O唔OK，對方好好，次次都話OK、冇事。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【法言人】KOL CoCo成年影裸照晒美好身段　趙璧渝極速減磅分享修身貼士【多圖】
11:49 2023/04/19
【法言人】KOL CoCo成年影裸照晒美好身段　趙璧渝極速減磅分享修身貼士【多圖】
【法言人】何依婷陳嘉慧OL裝登場　TVB兩大上位小花具女友Feel【多圖】
12:36 2023/04/15
【法言人】何依婷陳嘉慧OL裝登場　TVB兩大上位小花具女友Feel【多圖】
【法言人】林夏薇黑色喱士Deep V勁性感　父母激罕曝光獲讚超年輕【多圖】
18:59 2023/04/17
【法言人】林夏薇黑色喱士Deep V勁性感　父母激罕曝光獲讚超年輕【多圖】

你可能感興趣

【法言人】KOL CoCo成年影裸照晒美好身段　趙璧渝極速減磅分享修身貼士【多圖】
11:49 2023/04/19
【法言人】KOL CoCo成年影裸照晒美好身段　趙璧渝極速減磅分享修身貼士【多圖】
【法言人】何依婷陳嘉慧OL裝登場　TVB兩大上位小花具女友Feel【多圖】
12:36 2023/04/15
【法言人】何依婷陳嘉慧OL裝登場　TVB兩大上位小花具女友Feel【多圖】
【法言人】林夏薇黑色喱士Deep V勁性感　父母激罕曝光獲讚超年輕【多圖】
18:59 2023/04/17
【法言人】林夏薇黑色喱士Deep V勁性感　父母激罕曝光獲讚超年輕【多圖】
KOL 網紅 法言人 電視劇 趙璧渝 黃嘉樂 導演 攝影

最高瀏覽

【國光女神】金剛舊愛梁云菲昔日性愛片段遭瘋傳　Nana：我男朋友更是不好受
10:27 2023/04/19
【國光女神】金剛舊愛梁云菲昔日性愛片段遭瘋傳　Nana：我男朋友更是不好受
【國光女神】梁云菲曾遭三男性侵+被老翁侵犯　Nana勇於求愛倒追現任男友【有片】
12:31 2023/04/19
【國光女神】梁云菲曾遭三男性侵+被老翁侵犯　Nana勇於求愛倒追現任男友【有片】
【謀殺親夫】丈夫遇溺亡保險拒賠節目組意外掘出4大疑點　驚揭妻與情夫聯手3度殺夫
13:10 2023/04/19
【謀殺親夫】丈夫遇溺亡保險拒賠節目組意外掘出4大疑點　驚揭妻與情夫聯手3度殺夫