【法言人】趙璧渝為藝術犧牲邀妹妹操刀影「裸照」　怒摑童星有壓力

▲ 為營造出效果，Osanna邀妹妹擔任「裸照」攝影師，更自掏腰包訂酒店房拍攝。

入行十年的TVB藝人趙璧渝（Osanna）由藝員訓練班出身，之後一直跑龍套，直至在《法證先鋒IV》、《逆天奇案》等才憑角色引起觀眾注意。

趙璧渝在TVB新劇《法言人》內飾演「網紅CoCo」顏潔恩，既是過氣女星又是單親媽媽，對演技很有挑戰性。

劇情講述她因為年青時的一輯裸照相遭勒索鬧上法庭，繼而認識黃嘉樂展開一段情，趙璧渝透露今次是她入行以來最多戲份的角色，所以拍攝道具「裸照」，她亦一絲不苟。

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自資租酒店影「裸照」

捱足十年終於有機會上位，Osanna當然要全力以赴！為營造出效果，她特別邀請妹妹為她親自操刀擔任「裸照」攝影師，更自掏腰包訂酒店房進行拍攝。

她說：「喺今次嘅道具相，花咗好多心思，除了睇咗好多寫真作參考外，事前一星期，我又開始運動同節食，務求以最佳狀態影呢輯相，其實影嘅過程都有啲尷尬，雖然由妹妹操刀負責影，但我淨係着打底上陣，仲要擺啲性感甫士，不過妹妹一啲都唔尷尬，佢仲覺得好搞笑，真係好似攝影咁，對我要求好高，反過來指導我應該點擺甫士，點樣可以性感啲。」

Osanna表示，當她將這輯「裸照」交給導演時，她亦感尷尬，因為幾可亂真，導演看過「裸照」後都「嘩！」了一聲，然後交給女工作人員處理。

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怒摑童星十巴有壓力

除拍「裸照」，今次拍攝令Osanna最難忘的，莫過於跟童星郭卓朗合作。

劇中，她飾演童星的單親媽媽，有幕戲她要怒摑童星一巴，對她甚有壓力：「以前同童星合作唔少，但要打細路就第一次，拍嘅時候都打咗成十巴，我都驚真係會打親佢，所以都擔心，每次打完，我都即刻問對方O唔OK，對方好好，次次都話OK、冇事。」

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