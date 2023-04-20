【猝死危機】女病人牙痛睇急症突倒地險死　醫生揭：心肌梗塞所致

牙痛原來可以是心臟病警號。台灣有醫生日前在節目上分享，指一位年長的女病人早前因牙痛到急症室求診，醫生見她年事已高且有糖尿病，所以替她做心電圖檢查，結果發現她是患上心肌梗塞。由於心導管治療需要家屬簽署同意書，所以醫生要求婆婆通知家屬前來，但對方卻堅持只打止痛針。就在雙方僵持不下時，婆婆突然倒地陷入昏迷，最後靠心肺復甦（CPR）及電擊才救回一命。

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台灣急症科醫生柯世祐近日在電視節目《醫師好辣》中表示，自己一開始勸婆婆前往牙科門診，對方則解釋之前已被診斷過有牙周病，並且已拔除一隻嚴重蛀牙，但之後整片牙肉及下巴位置感到痠痛難忍，所以希望打止痛針緩解。柯世祐不解，指出如果只是拔除蛀牙秒，「應該只是傷口單純的痛，不太會再這樣痛」，於是為保險起見，他替對方做了心電圖檢查。

一經檢查後，柯世祐發現婆婆居然有急性心肌梗塞的跡象，需立刻送往心導管室。柯世祐再三詢問婆婆是否有胸悶胸痛的症狀，但婆婆均否認有這些症狀。他於是馬上知會心臟科醫生，著對方查看心電圖後，確認是否需要進行治療。

由於情況危急，柯世祐請婆婆馬上通知家屬，前來簽署心導管手術同意書，但婆婆卻吵著要打止痛針，指自己還要回家煮飯。兩位醫生前後花了不少時間向婆婆及後來趕到的兒子解釋，但兒子仍然不願意簽署，並提出質疑，

我媽說她沒有胸悶胸痛，你們確定嗎？

雙方爭持之間，婆婆突然表示想嘔，嘔完後隨即倒地。醫護人員見狀，立刻為婆婆進行心肺復甦（CPR）及電擊，所幸其心跳及脈搏在不久後便逐漸恢復，兒子目睹全程後亦終於肯簽署手術同意書。柯世祐指出，後來為婆婆進行心導管治療時，發現她的心臟左前降支有90%堵塞，確認是心肌梗塞。

柯世祐解釋，一般牙科會為牙痛的病人做吹氣試驗，或用探針敲打蛀牙處。而婆婆的蛀牙皆已拔出，「理論上不太會這樣痛」。

4種牙痛狀況要留心

台灣外科醫生江坤俊曾分享，心肌梗塞的症狀可分為典型及非典型，而非典型症狀或會出現下巴痛、肩膀痛、背部痠痛等症狀，其中「下巴痛」容易被誤以為是牙痛，而在學理上其實被稱為「心源性牙痛」。以下是4種狀況分辨牙痛是否屬「心源性」：

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責任編輯：羅嘉欣