【姊妹爭產】南豐集團姊妹爭產訴訟　排期2025年下旬開審

▲ 陳慧慧將與胞姐陳慧芳就亡母之遺囑效力展開訴訟。（資料圖片）

南豐集團創辦人陳廷驊前妻楊福娥去世後，根據2008年遺囑將遺產全數給予長女陳慧芳，幼女陳慧慧質疑亡母遺囑效力，引發雙方展開遺囑認證訴訟，案件今(20日)於高等法院作案件管理會議聆訊。法官將案件排期於2025年9月2日聆訊，預計審訊需時30天。

原告為長女陳慧芳；答辯人為幼女陳慧慧。

法官表示收到原告方信件指出，預料最早可於2025年9月展開審訊。法官指目前仍未得悉專家證供之範圍，以及審訊時證人數目，認為難以訂出審訊日期。雙方分別指基於案件的複雜性及歷史悠久，預計審訊需時20至40天，料須傳召共8名證人。法官最終將案件排期至2025年9月2日開審，預計需時30天，並不早於2025年1月作第2次案件管理會議聆訊。

根據早前判詞顯示，陳慧慧申請要求處理母親遺囑之律師行披露文件，法官最終駁回其申請。據判詞指出，母親楊福娥(又名楊福和)於2020年2月18日去世，陳慧芳於同年3月展開遺囑認證程序，指根據母親於2008年2月訂立之遺囑，將所有資產給予陳慧芳，及由其成為遺產執行人。陳慧慧質疑該遺囑效力，認為母親最後訂立遺囑之日前為2004年10月。

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記者：林育慧