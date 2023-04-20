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【MIRROR意外】涉虛報MIRROR演唱會設備重量　藝能3職員涉串謀欺詐6月區院再訊

社會 12:04 2023/04/20

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被告吳凱瑩（右）。（資料圖片）

2022年7月男團MIRROR舉行的紅館演唱會發生巨型屏幕墮落事故，造成2名舞蹈員嚴重受傷，總承辦商藝能工程有限公司3名職員涉虛報2個設備的重量，同被控1項串謀欺詐罪及1項欺詐交替控罪，案件今（20日）於區域法院首次提堂。各被告暫毋須答辯，法官批准押後至6月15日再訊，待辯方給予進一步法律意見，被告准以原有條件保釋。

案件今於區域法院首度提堂，辯方申請押後案件至6月15日再訊，以待給予進一步法律意見，法官批准申請，被告准以原有條件保釋。

2男1女被告為吳凱瑩（41歲，項目經理）、林志華（60歲，工程統籌）及梁耀祖（48歲，項目經理），同被控1項串謀詐騙罪及1項欺詐交替控罪。

串謀欺詐罪指，各被告於2022年5月19日至7月25日間，在香港一同串謀詐騙康文署的經理，即在2個負重表內不誠實地及虛假地表示註明的各項設備的重量為該設備的實際重量，從而誘使上述經理允許名為「MIRROR. WE. ARE. LIVE CONCERT 2022」的演唱會繼續舉行。

欺詐交替控罪指，各被告於上述時間在香港藉欺騙，即虛假地表示2個負重表內註明的多項設備的重量為該設備的實際重量，並意圖詐騙誘使康文署經理作出作為或一連串的作為，即允許名為「MIRROR. WE. ARE. LIVE CONCERT 2022」的演唱會繼續舉行，而導致「藝能工程有限公司」獲得利益，或導致康文署蒙受不利。

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記者：陳曉欣

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