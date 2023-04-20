【農夫FAMA】陸永C君完成巡唱推出新專輯　農夫澄清：從未放棄廣東歌市場

陸永權（陸永）和鄭詩君（C君）的組合農夫，他們自上年11月開啓20周年「有D新歌巡迴演唱會」以來，在將近半年時間內，於內地11個城市完成21場演出，總入場人數超過3萬人，創下農夫出道以來的最多巡演場次記錄。

日前，農夫在廣州番禺完成本次巡演的最後一站演出，衆多歌迷於當天上午10時就已開始在場館門外排隊等候入場。正式演出時，逾千名觀衆逼爆現場，以致C君都在台上笑説後排觀衆可能都看不到他，只能看到陸永。

隨著本次巡演的完結，他們籌備已久的全新專輯《農夫散文集》也終於在各大數位平台正式上線了。

笑言新歌起錯歌名

農夫這次巡演有一大半内容都是圍繞新專輯歌曲，他們表示自己曾經一度有困惑，是否應該為每一首新歌作出解讀，但最後他們還是覺得是非常有必要。

因爲他們有首新歌是用反諷及擬人手法去寫的普通話歌曲《廣東歌係我個ex》，希望大家多聽廣東歌，不要把它當作是自己的舊情人。

▲ C君

可是在前幾場演出視頻在網絡上曝光後，很多人看到歌名就開始評論農夫放棄廣東歌市場，轉製作普通話歌，此事讓他們倍感無奈：「我們新專輯有10首歌曲，9首都是廣東歌，只有一首普通話歌，竟然也可以被人説是放棄廣東歌市場。」

隨後他們還幽默解釋也許是起錯歌名才令別人誤會：「我們下次寫歌名應該直白點，直接叫《這是一首用普通話唱的廣東歌用了黑色幽默的手法去叫大家支持廣東歌的歌》，這樣大家就會明白啦」，令現場觀衆捧腹大笑。

▲ 陸永

難忘歌迷現場求婚

除為自己新歌平反，農夫還在現場分享在巡演期間遇到的難忘事,「有觀衆竟然在我們的演出上求婚成功，我們的歌那麽九不搭八，竟然也可以被人用來求婚。」

之後他們透露，原來這位觀衆是在《舉高隻手》這首歌時進行求婚的，因爲當中有句歌詞是這樣描述的，「用呢隻手拎住結婚戒指，問你鍾意嘅女士，你願唔願意」，所以他們也覺得很有心思。

▲ 農夫為「咖啡因公園」（中）預祝生日。

在演出尾段，農夫在台上放話，說只要在當晚宵夜的時候見到歌迷，就會請對方飲酒。結果當晚演出後，有數十名歌迷追隨他們至宵夜的餐廳，農夫爲表答謝更親自為他們送上啤酒，最後還和大家一齊合照，場面熱鬧。

而在深圳站演出時，農夫更在台上為「咖啡因公園」提前預祝生日，全場齊唱生日歌。

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