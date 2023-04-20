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【視帝登台】東莞酒吧登台落力獻唱　王浩信被網民嘲：TVB的工資太低

娛樂 12:50 2023/04/20

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王浩信在內地登台吸金。

近年不少港星也返內地吸金，甚至靠直播帶貨搵食，兩屆視帝王浩信去年跟王祖藍、高海寧、張振朗參與內地真人騷《開播！情景喜劇》後，就開始將工作重心轉移內地，日前王浩信現身內地酒吧登台。

據內地媒體報導，王浩信15日於東莞萬江37°2酒吧演出，而演唱於凌晨時份開始，酒吧門外設置了一個簡單的佈景板，王浩信一落車即被大批粉絲包圍，粉絲更放紙炮歡迎視帝來臨，另外有粉絲向王浩信送上花束，之後他亦很識做向粉絲大派心心，簽完名之後便入場。

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至於酒吧內有一個比較小的舞台，當晚王浩信以白色長風褸襯白衫白褲示人，他於台上唱了三首歌曲，包括陳奕迅的《演唱會》、林憶蓮的《至少還有你》以及連詩雅《到此為止》，歌手出身的王浩信唱得很投入，其身邊並無人伴舞，只見他又不停拍手和擺動身體，努力炒熱氣氛。

王浩信於內地酒吧登台。（取自微博）

另外王浩信主動走到台邊跟粉絲握手，不少女粉絲化身小迷妹，讚他比電視上還要帥。王浩信亦於社交平台分享相片，當中他寫道：「昨晚很開心跟大家相聚在东莞，期待下次再見」

據知該酒吧人均消費不高，只要一百元左右，東莞市人氣高企的酒吧，有網民將王浩信登台片放上網，當中有網民問：「視帝沒戲拍了嗎？」和「真的tvb的工資太低了麼？」，某網民即答道：「在TVB一場戲才幾千塊，在內地一場商演幾十萬。」另外有網民笑稱：「我宜家看到酒吧駐唱就想起張致恆」

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【視帝回港】返港帶女兒食漢堡陳自瑤未見影　王浩信強調不放棄香港市場

除了參演內地處境劇《家有姐妹》和古裝劇之外，王浩信近日更亮相綜藝節目《今晚開放麥》，以棟篤笑形式大爆TVB秘聞。

於2005年入行的王浩信當年為Neway Star旗下歌手，約滿後加入TVB轉型做演員，08年拍攝第一套電視劇《野蠻奶奶大戰戈師奶》。

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他曾在《今晚開放麥》大爆由歌手轉型當演員後「徹底無飯吃」：「我在TVB當演員之前，其實我是一名歌手，但是當時靠賣唱片，那個年代我基本上連飯都快吃不上了，於是我就改行，去做我自己特別熱愛的一個工作，就是當演員，當時生活條件一下子就改變了，我徹底沒飯吃了。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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