【長新冠】中大揭逾1成長新冠患者現生殖系統徵狀　8成為女性包括性功能障礙等

▲ 中大揭逾1成長新冠患者現生殖系統徵狀。（中大提供）

中大醫學院在醫管局支持下，進行了一項亞洲最大型的長新冠研究，發現有超過1成長新冠患者出現生殖系統徵狀，當中80%為女性，若本港有500萬人曾經染疫，則高達42萬長新冠人士受這些問題困擾。

團隊在去年7月至12月，透過問卷訪問了10,043名本港新冠康復者的後遺症情況。對象年齡介乎1至102歲，當中97%為2022年受到感染的懷疑Omicron個案。

結果發現，超過7成患者於確診5個月後仍然患有最少一種長新冠徵狀。最常見是認知功能和心理徵狀（38%），包括記憶力減退、集中力下降、思考緩慢、失眠、嗜睡、焦慮、情緒低落及睡眠時間不規律，有些個案的徵狀更維持長達3年。女性、年齡45歲或以上、及曾因感染新冠病毒入院都是長新冠的風險因素。

此外，研究更發現超過1成（12%）長新冠患者出現生殖系統徵狀，包括月經失調、下體疼痛及性功能障礙等，當中80%為女性。研究團隊估算，若本港有500萬人曾經染疫，則高達42萬長新冠人士受這些問題困擾，當中約有4分之1人士的人際關係受影響，但過半數沒有求醫，並表示不清楚治療和預防方法，更有7成人感到迷茫及不知所措。

英國曾有大型研究指出長新冠患者出現性慾減退和射精困難的風險增加超過2倍。另有學者指出，能與新冠病毒結合並讓其入侵細胞的ACE2受體，廣泛存在於男性和女性生殖器官，如睪丸、卵巢和子宮，甚至有研究發現男性新冠患者的生殖系統賀爾蒙水平嚴重失衡，令人關注感染新冠後的性功能障礙及對生育能力的影響。

中大醫學院院長兼腸道微生物群研究中心主任陳家亮認為，研究為了解長新冠對本港造成的影響，提供了全港最大型兼最全面的參考數據，再次證明長新冠是常見且複雜的疾病。社會必須及早正視長新冠帶來的負擔，包括加強教育公眾和醫療人員相關資訊，也應透過基層醫療系統支援長新冠患者，有需要時將難治病例轉介予專科跟進。同時，團隊希望成立長新冠中心集中處理複雜病例，為患者提供全人方式診治外，也有助研發更多診治和預防長新冠的方法。

中大醫學院裘槎醫學科學教授、香港微生物菌群創新中心總監黃秀娟補充，這次研究顯示長新冠困擾不少康復者，影響他們的生理和心理健康。由於腸道微生態失衡與長新冠息息相關，團隊現正進行兩項大型臨床研究，透過中大研發的微生態配方（SIM01） 及腸道微生物移植（FMT）改善長新冠徵狀，不久將來便會發布结果。

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記者：黃穎津