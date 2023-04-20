【執到寶】女子$96買海螺驚見是寶物「美樂珠」　珠寶商開天價求售

▲ 女子$85買海螺驚見是寶物「美樂珠」，珠寶商開價逾$10萬求售。

買平價海螺竟意外獲贈貴價寶物！內地一名女子於網上花費人民幣85元（約港幣96元）購得3個椰子螺，豈料於家中準備享用時，竟從其中一顆海螺找到重達4.52克的稀世之寶「美樂珠」。有珠寶商得悉情況後，更主動開價人民幣10萬元（約港幣11.4萬元）希望從女子手上買下這枚寶物，不過據悉，雙方目前仍未就價格達成共識。

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根據內地傳媒報道，安徽省銅陵市一名邢姓女子花了85元人民幣網購了3顆椰子螺，於家中準備開螺打算大快朵頤之際，竟發現螺內有異物，取出後原來是外表呈橙色渾圓的珠子。她當時雖然不知道是什麼東西，但覺得珠子十分漂亮，於是便拍下影片並與網民分享。事件曝光後，隨後有珠寶商與她聯絡，並詢問她是否願意出售。

女子隨後於網上搜尋有關資料，彷彿如夢初醒，才得知手上的珠子竟是稀世之寶「美樂珠」（Melo Pearl）。邢姓女子接受傳媒訪問時表示，這顆美樂珠重量約有4.52克重，目前有珠寶商出價10萬人民幣，雖然目前雙方價格尚未達成共識，她也感覺自己很幸運。

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翻查資料，「美樂珠」又稱龍珠或火焰珠，無法透過人工養殖出產，只能在螺內自然生成，因此價格不斐。2003年香港一場拍賣會上，一顆重約20克、相當於100.4卡的「美樂珠」以美金270萬元（約港幣2,100萬元）成交，創下單顆珍珠成交的世界紀錄。

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責任編輯：羅嘉欣