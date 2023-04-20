【食用安全】港男IFC超市買麵包驚見生猛大曱甴　city's super回應：非常關注事件

▲ 港男在IFC超市買麵包，驚見生猛大曱甴。

食物環境衛生一直是社會大眾關注的議題，日前有港男在社交平台上發文，指自己於中環國際金融中心（IFC）連鎖超市city’super購買麵包，赫然發現包裝袋內有活蟑螂走動，大呻「中伏」。網民見狀紛紛留言建議事主投訴，TOPick向city’super查詢事件，獲回覆表示對事件相當嚴謹對待，已即時與有關部門展開調查。

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一名男網民周二（18日）於Facebook群組「中伏飲食報料區」發帖，並附上兩段影片。從片段中可見，透明包裝袋內有一隻活蟑螂在麵包上走動。男網民表示自己購買麵包時沒有發現異常，直至打算食用時才發現蟑螂。

網民見狀紛紛留言「好大隻，好驚」、「咁大隻」，亦有人呼籲事主投訴，「打電話投訴啦」、「無拆袋口膠紙，實告得入」。另外有網民質疑事主是否有將包裝袋封好，事主就強調「由個店員用條繩包好之後都冇開過」。

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city’super回覆Topick查詢時表示，集團一向重視食物安全和品質監控，並對事件非常關注及相當嚴謹對待，已即時與有關部門進行調查，暫時未有發現任何異樣。city’super又指，目前已跟有關顧客聯絡以了解更多資訊，希望避免同類事件發生，保障顧客的健康安全及用餐體驗。

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責任編輯：羅嘉欣