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【中日婚姻】內地妻東京街頭狂摑日籍夫　打埋勸交路人警員夫妻拍片解畫

親子 13:45 2023/04/20

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熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

一名內地妻在東京新宿街頭狂摑日籍丈夫，引起牽然大波。

日本東京新宿街頭上演「14巴港女」事件！近日一名內地妻以短裙公主打扮在新宿街頭大吵大鬧，瘋狂掌摑日籍丈夫，連勸交途人和到場警員都被她掌摑，被途人拍下影片並在網上瘋傳。最終該名內地妻與丈夫一起拍片致歉，並解釋在街頭發爛原因。

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在網上流傳10分鐘的影片中，見到該名內地妻夾雜普通話及日語，在街頭瘋狂指罵其日籍丈夫，未幾開始大力掌摑丈夫，前後摑了十幾巴，期間她情緒激動以普通話大喊：「要我打死你嗎？」、「我打你怎麼了！」，其後更起飛腳踢向丈夫下身。

而日籍丈夫一直沒有還手和迴避，任由老婆掌摑，只是不斷講日文勸阻：「不要這樣！」當時街頭人來人往，引起不少途人側目，並舉機拍攝。有路過的日籍男子上前勸交，她情緒激動脫去外套，上前以日語指罵該名男途人，更掌摑他一巴，但男途人沒有還手。

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擾攘一輪後，有多名警員到場調停，影片便結束，不知道該名內地妻與警員交涉的情況。有自稱目擊者在網上指出，該名內地妻摑了一名警員一巴掌，但另有網民指是她只是作勢欲掌摑，並未真正襲警，有人則指她有出手但未能成功掌摑。

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妻解釋︰是丈夫冷暴力我

影片在中日網絡上瘋傳，引起網民熱論紛紛，內地妻與日籍丈夫最後一同拍片致歉，妻哭訴自己掌摑丈夫是因為對方長期對她「冷暴力」。她表示，當時她與丈夫外出吃飯，丈夫對她說走了，但自己沒有聽到，丈夫就以為她「故意不理人」，於是對她不瞅不睬和冷暴力，導致她情緒失控發瘋。

不過，網民對於內地妻的行為和解釋都不合邏輯，直指其行為失禮，「敢這樣打人，老公竟然敢冷暴力？邏輯不合啊」、「再有原因都不能這麼打人，而且是大街上」、「就這小事也能打那麼狠」、「她還說『別以為中國人好欺負』，這是啥三觀啊？沒覺得自己丟人啊」。

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責任編輯︰王明芳

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