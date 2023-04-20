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【子宮脫垂】18歲少女放屁太用力　子宮脫垂掉出陰道口

健康 13:39 2023/04/20

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熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

18歲少女放屁太用力，子宮脫垂掉出陰道口。（iStock圖片）

一名18歲女生近日在社交平台透露，早前放屁後，發現陰道口有異物突出，求醫檢查後證實為「子宮脫垂」，指子宮脫離正常位置，下垂甚至掉出陰道口。有醫生指出，子宮脫垂多見於50歲以上曾生育的婦女，一般與骨盆腔鬆弛有關。

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綜合外媒報道，該名女生勞倫（Lauren K.）於社交平台TikTok上分享這段神奇經歷，指某天凌晨3點，她放了一個非常大聲的響屁，並從睡夢中醒來，發現有東西掉出陰道口，感覺就像「坐在雞蛋上」。

勞倫走到廁所查看，第一反應竟是「我長出陰莖了嗎？」，然後她立即上網搜尋，發現有機會是「子宮脫垂」，掉出陰道口。但由於當時是凌晨，母親說早上再幫她看看，於是她便回房間睡覺。結果翌日醒來後，她發現子宮已自行縮回體內。

勞倫在母親的陪同求醫，經檢查後，證實為子宮脫垂，醫護人員遂協助她「完全恢復原狀」。她亦表示，當咳嗽、打噴嚏、舉重物或用力時，經常會感到子宮在滑動。專家解釋，勞倫本身患大腸激躁症（Irritable bowel syndrome），並有嚴重便秘問題，導致骨盆底部鬆弛，若承受過多壓力，子宮或直腸有機會脫垂。

常見於50歲以上曾生育的婦女

本港婦產科醫生方秀儀曾接受TOPick訪問時指出，子宮下垂統稱為「骨盆底器官脫垂」，即指子宮、陰道、膀胱及直腸失去支撐而脫離正常位置。方醫生表示，導致子宮下垂的成因，是有關器官的盆腔韌帶，以及肌肉鬆弛退化或組織受破壞，失去承托力而鬆脫下垂。

方醫生續指，一般子宮下垂症狀常見於50歲以上曾生育的婦女，主要原因是婦女曾懷孕及分娩，若婦女的生育次數較多、生產時用力不當、生產的胎兒重達4公斤以上及缺乏產後骨盆運動等，都可能造成骨盆腔鬆弛，更有機會傷到骨盆腔神經及肌肉。另外，婦女身體老化，會令骨盆支撐組織隨著年齡增長而萎縮、鬆弛及減低韌力，導致子宮下垂症狀。

她提醒，體重突然快速增加會讓骨盆腔底肌肉受力較大，而快速減重的時候，若沒有配合肌肉訓練，肌肉量減少，骨盆腔鬆弛的機會就大大增加，因而增加患有子宮下垂的機會。

而若果只屬輕微子宮下垂，並無直腸及膀胱下垂徵狀，方醫生表示可先作觀察，並進行盆底肌肉運動作輔助治療。但如果子宮常刮損發炎，出現尿失禁、便秘等徵狀影響日常生活，建議以子宮托作非手術治療，托起子宮讓它回復原位，或施手術切除子宮。

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責任編輯：羅嘉欣

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