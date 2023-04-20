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【極度俏郎君】Candy感激宣萱親落場教戲　王家晴盼與COLLAR成員齊拍宮廷劇

娛樂 13:32 2023/04/20

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熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

Candy首次拍劇擔心表現不夠好 。

ViuTV原創劇《極度俏郎君》在今晚（4月20日）播出的第4集將揭曉一疤（姜皓文飾）與舊愛文女（宣萱飾）在20年前相識的經過，以及二人與七姐（張慧儀飾）的三角關係。

在今次劇中，COLLAR成員王家晴（Candy）、陳泳伽（Winka）和P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）分別演文女、七姐和一疤的年輕版。

【極度俏郎君】姜皓文宣萱讚ERROR勤力　張慧儀：覺得佢哋好可愛

Winka在劇中飾演年輕版張慧儀

吳啟洋塗黑皮膚演出

Phoebus指，自己為演好角色，事前專程到片場留意「黑哥」姜皓文的小動作和表情，更笑言最難忘就是要塗黑膚色：「因為黑哥好黑，而我就太白，所以每次開拍前都要塗黑自己。」

至於首次拍劇的Candy就直言因要演文女年輕版感到有壓力，加上自己平時比較少在人前表露情緒，對於要挑戰拍劇，擔心表現不夠好。 

吳啟洋在劇中演年輕版的一疤。

感激宣萱落場指導
 
早前Candy拍攝喊戲，宣萱更親自落場指導：「因為新人入行就做我年輕版，我知佢好大壓力，見到佢我諗翻起我以前初入行都係唔識喊，所以希望Share下經驗幫佢放鬆啲。」

Candy非常感激宣萱親自指導教戲，亦感十分榮幸有機會即場見證對方的「神級演出」。其後，Candy亦表示希望與COLLAR其他成員拍宮廷劇：「我們應該好適合做妃嬪，私底下成員平日都好鍾意玩roleplay（角色扮演），叫下對方做『姐姐』。」 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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