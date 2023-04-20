【千奇百怪】學霸爸爸被5歲女問題考起　決辭職研究揭家長3種回應方式最差

▲ 有學霸爸爸被5歲女兒的問題考起，因而決心辭職研究孩子千奇百怪問題。

小朋友好奇心旺盛，經常問「點解」，家長不時被他們的問題難倒。內地一名學霸爸爸被5歲女兒的問題考起，因而決心辭職研究孩子千奇百怪的問題，透過影片去解答。他指家長遇上小朋友發問，最常出現的3種回應方式都不可取。

綜合內地傳媒報道，郝博偉2007年畢業於清華大學機械系，其後從事軟件研發工作。這位學霸爸爸卻不懂答女兒的問題，女兒問「人為甚麼有兩隻眼睛，但只有一張嘴？」令他一時啞口無言，2021年他決定辭職，研究孩子的各種疑問。

最新影片︰

科學角度深入淺出講解

女兒總是提出很多稀奇古怪的問題，為了解答她的問題，郝博偉不斷閱讀、查找資料，更想到可以製作一部兒童科普動畫。之後他以「清華圓子爸爸講科學」之名在抖音發布影片，也以影片回應女兒有關「兩隻眼睛一張嘴」的問題。他解釋人兩眼的瞳孔距離約60毫米，這60毫米讓雙眼看到的圖像略有差異。

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郝博偉以科學角度，影片附以圖像深入淺出地講解，令家長和小朋友更容易明白，培養孩子的思維能力，希望每個孩子都不怕提出問題。他被粉絲稱為「人肉十萬個為甚麼」，有老師及家長參考他的影片，教授孩子科普知識。

家長忌扼殺孩子發問動機

面對孩子千奇百怪的問題，家長一般都會出現3種回應方式，包括直接表明自己不懂回答，又或是隨便敷衍，更有家長對孩子的提問感到煩厭，會斥責他們不要問了。郝博偉指這些回應方式都不適當，家長需重視孩子，也應尊重他們，才避免令小朋友不敢再提出問題。

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責任編輯︰王明芳