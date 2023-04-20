  • 25°C
香港時間 : 2023420日 (週四) 14:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【LAW霸女神】前東張女神棄做律師選港姐　「好勝Joyce」魏韵芝內外兼備有望備力捧【多圖】

娛樂 14:03 2023/04/20

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

TVB節目《LAW霸女神》主持魏韵芝（Joyce）成為觀眾討論對象。

TVB節目《LAW霸女神》找來森美、戴祖儀（Joey）、賴彥妤（Vivienna）、魏韵芝（Joyce）和王嘉慧（Cathy）擔任主持，內外兼備的「好勝Joyce」魏韵芝成為網民討論的對象。

曾任職律師的Joyce放棄了高薪，選擇參加《香港小姐競選》入行發展演藝事業。

【LAW霸女神】王嘉慧騷白滑美腿超養眼　高學歷有才華內外兼備【多圖】

    點擊圖片放大
    +16
    +15

自小立志做律師

富有家庭出身的Joyce於3歲便跟父親到外地居住一段時間，直到父母離異後才回流香港生活。

為了滿足媽媽的要求，孝順的Joyce自小便立志做律師，並於大學畢業後做過兩年半事務律師。

【LAW霸女神】戴祖儀抛錯書包　森美爆笑：要逐你出去！

    點擊圖片放大
    +15
    +14

放棄高薪轉行

不過，她有感律師工作工時長，且受到女上司冷言調侃以致承受巨大壓力，因而決定放棄七萬元高薪，於2016年參加港姐，落選後入讀演藝進修班成為TVB旗下藝人。

Joyce先後於《港生活·港享受》、《東張西望》及《流行都市》擔任節目主持，偶爾亦會參演劇集，作品包括《愛·回家之開心速遞》、《老表，畢業喇！》、《誇世代》等。

最新影片推介：江美儀專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】江美儀無悔曾入亞視　不為「升呢」視后而驕傲自滿：未來的路最重要

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【大台主播】港姐賴彥妤訪問連環出事　問方力申一個問題被網民狠批
13:20 2023/03/06
【大台主播】港姐賴彥妤訪問連環出事　問方力申一個問題被網民狠批
【請1日假去旅行】戴祖儀棄當律師入娛圈 長腿女神派福利俘虜粉絲【多圖】
15:52 2023/03/06
【請1日假去旅行】戴祖儀棄當律師入娛圈 長腿女神派福利俘虜粉絲【多圖】
【LAW霸女神】王嘉慧騷白滑美腿超養眼　高學歷有才華內外兼備【多圖】
16:21 2023/04/04
【LAW霸女神】王嘉慧騷白滑美腿超養眼　高學歷有才華內外兼備【多圖】

你可能感興趣

【大台主播】港姐賴彥妤訪問連環出事　問方力申一個問題被網民狠批
13:20 2023/03/06
【大台主播】港姐賴彥妤訪問連環出事　問方力申一個問題被網民狠批
【請1日假去旅行】戴祖儀棄當律師入娛圈 長腿女神派福利俘虜粉絲【多圖】
15:52 2023/03/06
【請1日假去旅行】戴祖儀棄當律師入娛圈 長腿女神派福利俘虜粉絲【多圖】
【LAW霸女神】王嘉慧騷白滑美腿超養眼　高學歷有才華內外兼備【多圖】
16:21 2023/04/04
【LAW霸女神】王嘉慧騷白滑美腿超養眼　高學歷有才華內外兼備【多圖】
娛樂人物職業 香港小姐 東張西望 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【國光女神】金剛舊愛梁云菲昔日性愛片段遭瘋傳　Nana：我男朋友更是不好受
10:27 2023/04/19
【國光女神】金剛舊愛梁云菲昔日性愛片段遭瘋傳　Nana：我男朋友更是不好受
【國光女神】梁云菲曾遭三男性侵+被老翁侵犯　Nana勇於求愛倒追現任男友【有片】
12:31 2023/04/19
【國光女神】梁云菲曾遭三男性侵+被老翁侵犯　Nana勇於求愛倒追現任男友【有片】
【謀殺親夫】丈夫遇溺亡保險拒賠節目組意外掘出4大疑點　驚揭妻與情夫聯手3度殺夫
13:10 2023/04/19
【謀殺親夫】丈夫遇溺亡保險拒賠節目組意外掘出4大疑點　驚揭妻與情夫聯手3度殺夫