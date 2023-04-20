【LAW霸女神】前東張女神棄做律師選港姐　「好勝Joyce」魏韵芝內外兼備有望備力捧【多圖】

▲ TVB節目《LAW霸女神》主持魏韵芝（Joyce）成為觀眾討論對象。

TVB節目《LAW霸女神》找來森美、戴祖儀（Joey）、賴彥妤（Vivienna）、魏韵芝（Joyce）和王嘉慧（Cathy）擔任主持，內外兼備的「好勝Joyce」魏韵芝成為網民討論的對象。

曾任職律師的Joyce放棄了高薪，選擇參加《香港小姐競選》入行發展演藝事業。

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自小立志做律師

富有家庭出身的Joyce於3歲便跟父親到外地居住一段時間，直到父母離異後才回流香港生活。

為了滿足媽媽的要求，孝順的Joyce自小便立志做律師，並於大學畢業後做過兩年半事務律師。

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放棄高薪轉行

不過，她有感律師工作工時長，且受到女上司冷言調侃以致承受巨大壓力，因而決定放棄七萬元高薪，於2016年參加港姐，落選後入讀演藝進修班成為TVB旗下藝人。

Joyce先後於《港生活·港享受》、《東張西望》及《流行都市》擔任節目主持，偶爾亦會參演劇集，作品包括《愛·回家之開心速遞》、《老表，畢業喇！》、《誇世代》等。

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