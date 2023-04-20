【腦膜炎】23歲女大生峇里島旅遊染惡菌 引發腦膜炎不足一日離世

▲ Bella染上細菌性腦膜炎，不足24小時就離開人世。

澳洲一名女大生去年和友人到印尼峇里島畢業旅行，回國幾天後突然開始發燒，一開始以為感染新冠，沒想到病情急速惡化，診斷出細菌性腦膜炎卻為時已晚，短短一天內就離開人世。

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綜合澳媒報導，23歲大學畢業生貝拉（Bella Fidler）來自昆士蘭黃金海岸，為了慶祝取得法律、政府與國際關係學位，去年12月和友人赴峇里島遊玩，回國一周後突然開始發燒，服藥後稍有緩解，但隔天凌晨又因身體不適叫醒爸媽，被送往附近醫院。

症狀似流感

貝拉沒有出現頸部僵硬、皮疹或頭痛等典型腦膜炎病徵，症狀更像是流感，因此猜測可能是新冠肺炎，因而輕視病情，送醫後迅速病危，才診斷出感染B型腦膜炎雙球菌，癲癇發作後再也沒有恢復意識。

貝拉的父親提到，「如同其他許多感染者一樣，診斷出來時已經太晚，無法避免嚴重神經損傷、截肢或死亡。幾小時後我們的生活就被毀滅性的消息粉碎，貝拉出現大面積腦損傷，預料將無法存活。」

她最終不幸離世，從出現症狀、病危到死亡不到24小時。

父母說明，他們一開始對貝拉感染腦膜炎非常不解，因為她過去曾接種疫苗，後來才發現多數澳洲兒童僅施打ACWY型腦膜炎雙球菌疫苗，沒有施打B型疫苗，但實際上B型更致命且在澳洲更為流行，死亡率達5%，因此希望以貝拉的案例呼籲澳洲政府，應廣泛為兒童打B型疫苗。

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責任編輯︰陳麗薇